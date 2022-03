Mažeikių parke Rusijos imperiją šlovinantys paminklai bado akis: „Šitiek laiko niekas nepamatė“

Štai Mažeikiuose dar vis stūkso sovietų karių kapinės su SSRS simbolika ir skambiais užrašais, menančiais Antrojo pasaulinio karo laikus. Šiuos kapus puošia masyvus monumentas, ant kurio pavaizduota raudona žvaigždė. Užrašai lentelėse – taip pat prieštaringi, mat garbina Sovietų Sąjungos ideologiją.

Kapinėse – SSRS simbolika ir skambūs užrašai

Naujienų portalo tv3.lt skaitytojas stebėjosi, kodėl Lietuvoje vis dar yra vietų, kur atvirai šlovinama Rusija. Vyras pasidalijo vaizdais, kaip atrodo Mažeikiuose greta Senamiesčio parko esančios Sovietų Sąjungos karių kapinės. Nuostabą kelia paminklų išvaizda bei užrašai šių dienų karo fone.

Iš nuotraukų matyti, kad kapinių priekyje stūkso obeliskas su raudona žvaigžde viršūnėje. Greta jo – iš abiejų pusių po karinį pabūklą. Monumento lentelėje iškalti užrašai dviem kalbomis: pirma – rusų, paskui – lietuvių.

„Šlovė didvyriams, žuvusiems kovose dėl mūsų tėvynės, laisvės ir nepriklausomybės Didžiajame Tėvynės kare 1941–1945 m.“, – rašoma lentelėje.

Primenama, kad Rusijos ir SSRS istorijoje „Didžiuoju Tėvynės karu“ vadinama Antrojo pasaulinio karo dalis, kai SSRS kovojo su Vokietija.

Miesto lankytojas įvertino kritiškai

Šiaulietis lankėsi Mažeikiuose ir jam daug klausimų sukėlė viešoje vietoje matoma Raudonosios armijos simbolika. Tai užfiksavo ir nuotraukose.

„Įvairiuose miestuose, taip pat ir Šiauliuose galima rasti daugiau ar mažiau tokio palikimo, tačiau ar tikrai lankomame parke įrengtose kapinėse reikalingos patrankos ir toks obeliskas?

Ant patrankų jau matosi ir svastikos ženklai, matyt išpaišyti jau rusams užpuolus Ukrainą. O ir užrašas ant memorialinės lentos rašytas tikrai ne iš mūsų šalies perspektyvos. Čia pat buvo palaidoti ir vokiečių kariai, tačiau jų palaikus Vokietija, kaip gerbianti savo karius šalis, išsivežė ir perlaidojo pas save“, – kritikos negailėjo šiaulietis.

Mažeikietis: vieta atrodo gėdingai

Apie šiuos sovietmečio simbolius tv3.lt pasakojo ir dar vienas skaitytojas, iš Mažeikių kilęs Jonas (tikrasis vardas ir pavardė žinoma – aut. past.).

„Čia viena gėdingiausių Mažeikių vietų su daug sovietinės simbolikos. Čia sovietų karių kapinės, kurios ne visai centre, bet netoli jo. Senamiestis turi labai gražų parką, kuris, kai tik gražesni orai, sutraukia daug mažeikiškių. O to parko pašonėje stovi visos šitos nesąmonės“, – apmaudo neslėpė vaikinas.

Jonas pridūrė, kad akį rėžia ryškus Sovietų Sąjungos simbolis ant obelisko. „Net kai sovietinė simbolika Lietuvoj uždrausta, sovietinė žvaigždė ant to obelisko ten tebekabo velniai žino kiek laiko“, – kalbėjo jis.

Primenama, kad naudoti sovietinius ir nacistinius simbolius Lietuvoje draudžiama nuo 2008 metų. Be to, nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR simbolių platinimas, naudojimas ar demonstravimas užtraukia administracinę atsakomybę: už tai gresia bauda nuo 150 iki 300 eurų.

Istorikas: tai rodo valdžios aplaidumą

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) istorikas, politologas Antanas Kulakauskas mano, kad viduryje Mažeikių stovintys paminklai su SSRS simboliais rodo vietos valdžios aplaidumą.

„Tai visiškas apsileidimas – tie užrašai prieštarauja Kovo 11-osios Lietuvos koncepcijai. <...> Reikėtų, kad kas nors rimtai ir visoje Lietuvoje tokius dalykus peržiūrėtų. Čia yra ideologiškai priešiškesnis dalykas negu buvo ant Žaliojo tilto tos skulptūros“, – apie monumentą atsiliepė profesorius.

Istorikas atkreipė dėmesį į atminimo lentelėse iškaltus užrašus rusų ir lietuvių kalbomis. Jo nuomone, tokie sakiniai yra klaidinantys bei šlovinantys SSRS.

„Lietuvai tai nebuvo „Didysis Tėvynės karas“. Mes paliekame rusiško sovietinio imperializmo užrašus ir simbolius Lietuvoje, kurie, tiesą sakant, uždrausti. <...> Šitokios lentelės turėjo būti nuimtos. Čia yra akivaizdus politinis ir ideologinis aplaidumas, neapsižiūrėjimas. Nerimtas požiūris į savo valstybę 30 metų, kad šitiek laiko niekas nepamatė. Gaila“, – kalbėjo A. Kulakauskas.

Pasakė, ką galima keisti

Portalas tv3.lt teiravosi, kokias išeitis mato istorikas. Į klausimą, ką reikėtų keisti Mažeikių kapinių teritorijoje, A. Kulakauskas atsakė: lenteles ir obeliską galima pakeisti. Užtat karių kapų liesti nedera – reikia išlaikyti pagarbą mirusiesiems.

„Buldozeriais nuversti negalima. Reikia taisyti, bet nekelti vajaus, nes išnaudos priešiška pusė. Reikėtų ramiai nuspręsti, ką daryti. Kapinės ten niekam nekliudo, dabar gal ir kilnoti jų neverta. Bet paminklą reikėtų pakeisti.

<...> Patys užrašai šlovina sovietinį imperializmą, okupavusį 1940 m. Baltijos valstybes ir atspindintį ideologiją, neva mes buvome tos „Didžiosios Tėvynės“ nariai. Nebuvome, todėl neturi būti ir tokių užrašų“, – komentavo istorikas.

Jis paaiškino, kodėl privalu išlaikyti pagarbą žuvusiems, nors jie ir nebuvo Lietuvos kariai.

„Kapinėse pagerbiame žuvusius karius. Jie kovojo ne už Lietuvos laisvę, o prieš hitlerinę Vokietiją. Dėl to jie gerbtini. Ne nuo jų gi Lietuvos okupacija priklausė, o nuo valdžios“, – apibendrino pašnekovas.

Raudona žvaigždė ir „Z“ – kuo panašūs šie ženklai?

Portalo tv3.lt skaitytojas pranešė ir užfiksavo, kad ant kapinėse stovinčių patrankų žmonės dažais išpurškė svastikas. Jis svarstė, taip gyventojai reiškia pasipiktinimą Rusija dėl sukelto karo Ukrainoje.

A. Kulakauskas komentuoja, kad kilęs žmonių pasipiktinimas – natūrali reakcija, šitaip jie smerkia Kremliaus politiką.

„Putino valdžia – rusiško fašizmo atmaina. Sovietų Sąjunga buvo antroji Rusijos imperija, o dabar trečiąją bandoma kurti. Ji ideologine prasme visiškai atitinka Sovietų imperiją“, – sako VDU profesorius.

Paklaustas, kas sieja raudonąsias žvaigždes ir simbolius, kuriuos dabar rusai naudoja Ukrainoje, A. Kulakauskas paaiškino, kokią prasmę jie įgijo.

„Pačios žvaigždės, penkiakampės, šešiakampės, kaip ir svastika, yra senos kaip pasaulis. Bet jos įgyja konkretų politinį, ideologinį atspalvį. Lietuvoje penkiakampė raudona žvaigždė yra kaip sovietinės okupacijos, komunizmo, nusikaltimų prieš lietuvių tautą, prieš žmoniškumą, simbolis. Dėl to yra draudžiama, kaip ir svastika.

„Z“ ir „V“ raidės ant rusų tankų atsirado iš žodžių „Zapad“ ir „Vostok“, kad atskirtų tokius pačius rusiškus tankus. Dabar jie tapo simboliais nusikalstamo karo prieš Ukrainą. Ir pati Rusija juos priėmė. Jie įgijo rusiško imperializmo ženklų, nusikaltimų žmoniškumui prasmę“, – atskleidė A. Kulakauskas.

Kultūros viceministras: prie šio klausimo verta grįžti ramesniu laikotarpiu

Portalas tv3.lt kreipėsi į Kultūros ministeriją, kad paaiškintų, kokiais būdais reikėtų spręsti paminklų su Sovietų Sąjungos simboliais likimą.

„Šiuo metu pirmiausia būtina susikoncentruoti į visą įmanomą paramą ir pagalbą Ukrainai. Taip pat reikėtų vengti įvairių skubotų ir neapgalvotų iniciatyvų, galinčių išprovokuoti nereikalingas aistras ar provokacijas.

Minimi memorialai įrengti karių palaidojimo vietose, todėl bandymai juos griauti gali būti traktuojami ir kaip nepagarba mirusiems žmonėms. Prie šio klausimo būtų verta grįžti ateityje, ramesniu laikotarpiu, o dabar visą savo energiją ir pastangas reikia skirti kovai už Ukrainos ir visų mūsų laisvę“, – mano kultūros viceministras Rimantas Mikaitis.

VSD: Kremlius siekia, kad sovietų simboliai būtų aiškiai matomi

Dėl viešose erdvėse matomų ir SSRS šlovinančių paminklų naujienų portalas tv3.lt sulaukė ir Valstybės saugumo departamento (VSD) komentaro.

„Pažymėtina, kad sovietų karo paveldo objektai užima svarbią vietą Kremliaus režimo istorijos politikoje. Jie yra naudojami kaip įrodymas Rusijos ideologinių lyderių teiginio, kad Rytų ir Centrinės Europos valstybės, dėl istoriškai susiklosčiusių aplinkybių, yra Rusijos įtakos zonoje.

Be to, šie objektai yra išnaudojami kaip Kremliaus režimo rėmėjų susibūrimo vietos. Rusija daugelį metų skiria daug finansinių ir žmogiškųjų resursų sovietų karo paveldo objektų priežiūrai ir renovacijai. Šių objektų renovacijos projektai neapsiriboja tik formaliu jų sutvarkymu. Yra sąmoningai siekiama, kad po renovacijos būtų aiškiai matoma Lietuvoje draudžiama sovietų simbolika. Taip pat yra bandoma įgyvendinti naujų sovietų karo paveldo objektų kūrimo projektus, kai vykdomi kasinėjimai ir rasti palaikai be tinkamos ekspertizės paskelbiami per antrą pasaulinį karą žuvusiais sovietų kariais.

Reaguojant į šiuo Rusijos veiksmus, Lietuvoje buvo priimti užsienio valstybių istorinių objektų priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai, apriboję Kremliaus režimo galimybes nekontroliuojamai įgyvendinti Rusijos istorijos politiką Lietuvoje. 2019 m. Rusijos gynybos ministerijos iniciatyva buvo priimtos Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso pataisos, kuriomis buvo kriminalizuoti Kremliaus režimo interesų neatitinkantys veiksmai prieš sovietų karo paveldo objektus užsienyje. Rusijos Federacijos tyrimų komitetas jau yra pradėjęs ikiteisminių tyrimų dėl veiksmų prieš Lietuvoje esančius sovietų karo paveldo objektus.

Valstybės saugumo departamentas yra žvalgybos institucija ir neformuoja paveldo objektų priežiūros politikos bei nepriima sprendimų dėl konkrečių istorinio paveldo objektų priežiūros projektų. Todėl negalime teikti komentarų dėl Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijų galimų veiksmų šių objektų atžvilgiu“, – tv3.lt informavo VSD specialistai.

Savivaldybė: ši vieta – registruotas kultūros paveldas

Naujienų portalas tv3.lt pasiteiravo Mažeikių rajono savivaldybės, ar ketinama pašalinti uždraustus Rusijos simbolius. Į klausimus atsakė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė paveldosaugai Rūta Končiutė-Mačiulienė.

Kiek laiko šios kapinės ir paminklai su SSRS simbolika stovi Mažeikiuose, kas dar žinoma apie šių objektų istoriją?

Jūsų minima vieta, esanti Birutės gatvėje, Mažeikiuose, yra ne kapinės, o Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta. Joje palaidoti 4-osios smogiamosios armijos, 6-osios gvardijos armijos ir 51-osios gvardijos armijos 1225 Sovietų Sąjungos kariai, žuvę 1944 m. 1192 karių žinomi, 33 nežinomi. Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos kariai palaidoti ne tuometinių Mažeikių miesto gyventojų ar vadovų iniciatyva ar pageidavimu. Mažeikiams tai nėra reikšminga vieta. Tai yra registruotas kultūros paveldas.

Koks šių laidojimo vietų ir monumento statusas – kas atsakingas už šiuos objektus, kas ir kokiomis lėšomis juos tvarko?

Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta yra įtraukta į šalies Kultūros vertybių registrą (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 11022), statusas – registrinis. Mažeikių miesto seniūnija karių palaidojimo vietos teritorijoje palaiko bendrą tvarką: nupjauna žolę, surenka nukritusias medžių šakas. Mažeikių rajono savivaldybė neskiria lėšų būtent šios vietos tvarkymui. Palaidojimo vieta tvarkyta 2005 metais Rusijos Federacijos lėšomis.

Lietuvoje draudžiama naudoti sovietinius simbolius nuo 2008 metų. Kodėl šiose laidojimo vietose iki šiol yra atminimo lentelės su Rusiją šlovinančiais užrašais bei SSRS simbolika? Kodėl jų nebuvo atsisakyta?

Kadangi objektas yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą, Mažeikių rajono savivaldybė negali savavališkai atlikti jokių tvarkybos darbų ar daryti kitokius pakeitimus. Prieš tvarkymo darbus, kaip ir kiekvienam kultūros paveldo objektui, taip ir šiam, būtina atlikti istorinius, fizinius tyrimus. Tokiems darbams finansavimas Savivaldybės biudžete nėra numatytas.

Kokius tolimesnius veiksmus planuoja savivaldybė – galbūt sovietmečio simboliai bus pašalinti?

Sovietmečio simboliai likę ne vien Mažeikių mieste esančioje sovietų karių palaidojimo vietoje. Ši problema aktuali ne tik Mažeikių, bet daugeliui kitų Lietuvos savivaldybių. Problemos sprendimas yra ne savivaldybių lygmens klausimas. Tai turi spręsti Lietuvos Respublikos Kultūros ir Užsienio reikalų ministerijos. Sovietinių simbolių pašalinimas ar kitokie veiksmai Antrojo pasaulinio karo Sovietų sąjungos karių palaidojimo vietose turi būti reglamentuotas teisės aktuose numatyta tvarka. Juolab, kad tokie objektai, kaip ir Mažeikiuose esanti Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta, turi būti tvarkoma pagal Užsienio valstybėms reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio Lietuvos Respublikoje, tvarkymo taisykles, patvirtintas LR Kultūros ministro 2016 m. gegužės 2 d.įsakymu Nr. ĮV-354.