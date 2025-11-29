 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Marijampolės savivaldybėje – ekstremali situacija: paplito klastingas virusas

2025-11-29 12:59 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-29 12:59

Vėlų lapkričio 28 d. vakarą, Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorijoje patvirtintas paukščių gripo židinys UAB „Sūduvos ūkis“ kalakutų ūkyje, skelbia Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT).

Paukščių gripas Eriko Ovčarenko / BNS nuotr.

Ūkyje, esančiame Liudvinavo sen., Marijampolės sav. Iš viso ūkyje buvo auginama virš 30 tūkst. kalakutų.

Sekmadienyje Marijampolės savivaldybėje įvykusiame Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdyje nuspręsta, kad seniūnijos lygmeniu bus skeliama ekstremali situacija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirminiais duomenimis, lapkričio 28 d., pastebėtas staigus kalakutų gaišimas vienoje iš 6 paukštidžių. Ūkiui informavus VMVT Alytaus apygardos priežiūros skyriaus specialistus, nedelsiant paimti gaišusių paukščių mėginiai, kurie patvirtino paukščių gripo virusą ūkyje.

Aplink užkrėstą ūkį nustatytos apsaugos ir priežiūros zonos: 10 km spinduliu aplink ūkį gyvų paukščių ir jų produkcijos judėjimas į ir iš nustatytų zonų be atskiro VMVT Alytaus apygardos leidimo yra uždraustas. Ribojimai nustatytose zonose bus taikomi mažiausiai 30 d. po atliktos pirminės dezinfekcijos.

Ūkiui nurodyta saugiai nugaišinti likusius gyvus paukščius ir sunaikinti visas gaišenas, pakratus bei pašarus ir dezinfekuoti visą teritoriją bei paukštides. Siekiant užkirsti kelią ligos plitimui, šiuo metu vykdomas produkcijos atsekamumas.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Marijampolės departamentas imsis prevencinių priemonių – identifikuos asmenis, turėjusius sąlytį su infekuotais paukščiais, jų išskyromis ar aplinka. Jiems bus suteikta informacija apie sveikatos būklės stebėjimą, simptomus ir pateiktos rekomendacijos. Šiuo metu rizika visuomenei vertinama kaip žema. Lietuvoje iki šiol nėra nustatyta žmogaus užsikrėtimo paukščių gripu atvejų. Daugiau informacijos rasite: Paukščių gripas - Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

VMVT ir toliau vykdys laukinių ir naminių paukščių stebėseną. Paukščių laikytojai raginami pastebėjus paukščių sveikatos pakitimus kuo skubiau pranešti privačiam veterinarijos gydytojui ar VMVT – užpildžius anketą arba paskambinus telefonais: 1879 ir +370 5 242 0108.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

