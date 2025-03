Mafijos vadeivos Bėgliko istorija: samdomų žudikų kulkos, grasinimai „Aro“ vadui, kraupi avarija

Kalbama, kad S. Bėglikas yra vienas iš įtakingiausių ne Lietuvoje gyvenusių nusikalstamo pasaulio atstovų. Jis sugebėjo veikti tyliai, todėl apie jį žinoma pakankamai mažai. Naujienų portalas tv3.lt supažindina skaitytojus su tuo, kaip atrodė S. Bėgliko kriminalinės kelionės pradžia.

Paskutinis XX a. dešimtmetis

Informacijos apie šį nusikalstamo pasaulio atstovą nėra daug. Lietuvoje jo atžvilgiu buvo pradėtos kelios bylos, tačiau 25-30 metų menantys archyvai neišlikę.

Paskutinį kartą teisme S. Bėgliko pavardė buvo minima dar šiame amžiuje – 2002-siais. Tąkart Klaipėdos miesto apylinkės teismas išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kur S. Bėglikas buvo teisiamas už neteisėtą šaunamojo ginklo bei šaudmenų įgijimą ir laikymą.

Tuomet jis buvo laikomas vienos stipriausių Klaipėdos nusikalstamų grupuočių vadeiva. Kartą jau teistas S. Bėglikas tąkart į teismą atvyko sėdėdamas neįgaliojo vežimėlyje.

Mafijos vadeiva yra paralyžiuotas po to, kai 1997-ųjų sausio 26-osios naktį Liepojos plente apsivertė jo vairuojamas „Audi“. Teisme S. Bėglikas teigė patyręs tris sunkias operacijas, todėl dienas esą leidžia namuose.

2002 m. vasario 13 dieną S. Bėgliko namuose pareigūnai atliko kratą. Buvo tiriama vilkiko apiplėšimo byla. Krata atlikta tikintis rasti vogtų kosmetikos, skutimosi priemonių. Šių daiktų pareigūnai pas S. Bėgliką nerado, bet jų laukė netikėtumas.

Tuomet spaudoje buvo rašoma, kad tarp židiniui laikomų malkų pareigūnai aptiko 16 šovinių ir duslintuvą, o vonioje, skalbinių dėžėje, – pistoletą „Makarov“, užtaisytą aštuoniais šoviniais. S. Bėglikas neigė, kad namuose laikė šaunamąjį ginklą.

Kaip rašo to meto spauda, teisme liudijęs pareigūnas sakė, kad pistoletas vonioje rastas po to, kai kratos metu ten, neva šaukiamas gamtos, užsuko S. Bėglikas. Prieš tai ginklo ten nebuvę. Pats teisiamasis tvirtino neturįs jokio supratimo, iš kur jo namuose atsirado tie ginklai.

Abu su žmona jie sakė, esą į namus kasdien užeina daug žmonių, tad ginklus palikti galėjęs bet kas. O patekti į patalpą, kur laikomos malkos, jam, neįgaliajam, išvis esą labai sudėtinga.

Vyras teigė, kad jį domina tik antikvariniai, o ne „kriminalinės paskirties“ ginklai. Be to, name aptiktas ir laikrodinis sprogdinimo mechanizmas, radijo bangų skeneris bei senovinis šautuvas.

Teisme S. Bėglikas teigė šautuvą legaliai pirkęs Bulgarijoje, skenerį jau seniai įsigijęs vienoje uostamiesčio parduotuvėje, o laikrodinį mechanizmą radęs motinos nupirktame name.

Klaipėdos apylinkės teismas 2002 metų rugsėjo 12 dieną nusprendė S. Bėgliką pripažinti kaltu dėl neteisėto šaunamojo ginklo ir šaudmenų laikymo. Vyrui paskirta 10 tūkst. litų bauda. Su bausme nesutikęs mafijos vadeiva dar pateikė apeliacinį skundą.

Jame S. Bėglikas prašė jį išteisinti. Nuteistasis pažymėjo, kad surinkti įrodymai jo kaltės nepatvirtina: rasti ginklai galėję priklausyti bet kam, nes į jo namus užsukdavo daug pašalinių asmenų.

Be to, teismas neatsižvelgęs į tai, kad jis gyvena iš neįgalumo pensijos ir neturės galimybių sumokėti 10 tūkst. litų baudą.

Tačiau Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija S. Bėgliko apeliacinį skundą atmetė ir paskelbė, kad apylinkės teismo nuosprendis pagrįstas ir teisėtas.

Paaiškėjo, kad S. Bėglikas iki tol buvo teistas tik kartą – už Raudonojo Kryžiaus ligoninės gydytojo sumušimą 1994 metais. Tada jam buvo skirti dveji metai, tačiau bausmės vykdymas atidėtas.

Turtinga kriminalinė praeitis

Šio amžiaus pradžioje vietinėje spaudoje buvo pateikiama daugiau detalių apie S. Bėgliko kriminalinę praeitį.

Jis buvo įtariamas vadovavimu vienai iš keturiolikos anksčiau uostamiestyje veikusių nusikaltėlių gaujų. Jo vadovaujama grupė kontroliavo automobilių aikšteles prie automobilių turgaus, dar keletą teritorijų, o pinigai buvo gaunami sudarant jiems naudingas komercines sutartis.

Kriminalistai S. Bėgliką buvo sulaikę kelis kartus. 1993 m. liepos 31 d. į S. Bėgliką buvo pasikėsinta. Tada jo vairuotą VAZ-2108 tarp I ir II Melnragių pasivijo mašina, iš jos išlipę du vaikinai pradėjo šaudyti.

Kaip rašoma spaudoje, S. Bėglikui buvo lengvai sužeista kairė koja. Manoma, kad šūviai Melnragėje buvo sąskaitų suvedinėjimas arba grupuočių tarpusavio „aiškinimasis“. Įtarta, kad šaudyti galėjo Sigito Gaidjurgio grupuotės nariai, mat tą dieną tarp jo ir Sigito Gaidjurgio „Vėtrungės“ kavinėje, kur S. Bėglikas buvo įkūręs biliardinę, įvyko konfliktas.

S. Bėglikas ne vienerius metus laikytas pagrindiniu S. Gaidjurgio konkurentu. Tais pačiais 1993 metais S. Bėglikas dažnai susitikdavo su į Klaipėdą atvykusiu samdomu žudiku Stanislavu Dudaku, buvo įtartas pasikėsinimais nužudyti jį ir dar porą klaipėdiečių.

1994 m. pavasarį Raudonojo Kryžiaus ligoninėje, atėjęs aplankyti peiliu sužaloto draugo, S. Bėglikas sumušė gydytoją. Jis buvo sulaikytas po pusmečio, tačiau šis konfliktas buvo užglaistytas, neoficialiais duomenimis, nukentėjusiajam atlyginus skriaudą nemaža suma pinigų.

1995 m. Sergejus Bėglikas buvo teisiamas už tai, kad per vieną greitojo reagavimo rinktinės „Aras“ Klaipėdos kuopos operaciją tuometiniam rinktinės vadui pagrasino jį nužudysiąs. Tąkart S. Bėglikas buvo išteisintas.

Bėgliko istorija – seriale per TV3

Gaujų karai. Ledlaužis. Tikrų įvykių įkvėpta dalis pasakos apie buvusį Klaipėdos kriminalinį autoritetą – Vilką. Užsitraukęs teisėsaugos nemalonę, jis pasprunka į saulėtąją Ispaniją, kurioje žingsnis po žingsnio ima skintis kelia ligi narkobarono titulo.

Lietuvoje likę parankiniai tampa jo kūjais jėgos reikaluose, o ir pats Vilkas nesnaudžia: gudriai manipuliuodamas žaidžia žaidimą su itin pavojingais Ispanijos lietuvių nusikaltėliais. Visą šį procesą atidžiai stebi Lietuvos kriminalinė policija, ruošdamasi operacijai „Ledlaužis“.

Vilką nuo teisiamųjų suolo skiria tik vienas neatsargus žingsnis… Seriale pagrindinius vaidmenis atlieka Marius Jampolskis, Ineta Stasiulytė, Albinas Kėleris, Telman Regivom, Darius Gumauskas ir kt.

Pagal tikrus įvykius sukurtas serialas „Gaujų karai. Ledlaužis“ – jau nuo kovo 10 d., pirmadieniais, 19.30 val. per TV3. Tai – istorija apie nuo teisėsaugos į Ispaniją pasprukusį Klaipėdos kriminalinį vadeivą, kuris svetur sukūrė tikrą narkomafijos imperiją. Ir visai nesvarbu, kad jis – sukaustytas neįgaliojo vežimėlyje. Jis – žmogus, kuris nusikaltimų planus kuria su žvėriška jėga.