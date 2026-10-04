Liūtys nusiaubė Ispaniją: potvynis pasiglemžė 102-ejų metų senolę

Staigus ir viską savo kelyje nusiaubęs potvynis miestelyje kilo penktadienį, kai per pustrečios valandos į vieną kvadratinį metrą čia iškrito net po 142 litrus lietaus vandens.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Namuose žuvo 102-ejų senolė
„Namuose – baisi netvarka. Pilna vandens... baldai sugadinti, čiužiniai, visi mediniai daiktai… Praktiškai viską galima išmesti“, – kalbėjo vietinis gyventojas Antonio Pardo.
Tuo metu suniokotos parduotuvės savininkas Abilio pasakoja, kaip potvyniui užklupus, gelbėjosi su šeima.
„Vanduo staigiai pakilo iki pat liemens. Negalėjome ištrūkti iš parduotuvės nei pro priekines, nei pro galines duris. Šaukdamas pakviečiau žmoną ir tada su broliu plaktuku išdaužėme durų stiklą. Tik tada mums pavyko išsilaisvinti ir nubėgti į antrą namo aukštą“, – teigė Abilio Cabanero, parduotuvės savininkas.
Vietiniai sako, kad nieko panašaus čia dar nėra regėję. O kokia jėga stichija smogė miesteliui, galima tik įsivaizduoti. Dalis pastatų sugriauti, net automobiliai suversti vieni ant kitų, visur purvas. Nepavyko išvengti ir aukų – per potvynį savo namuose žuvo 102-jų metų senolė.
„Gavome pranešimą, kad viename name gali būti žmogus. Nedelsdami išsiuntėme artimiausią ekipažą. Ten nuvykę gelbėtojai patvirtino, kad žmogus miręs. Ji nuskendo. Namo viduje vandens buvo apie pusantro metro“, – komentavo gelbėtojas Jose.
O naktį audra su gausiomis liūtimis atsirito ir į Kataloniją. Dalis šio regiono miestų apsemti. Įspėjimus apie artėjančią audrą Katalonijos gyventojai gavo dar vakar – 20 valandą vietos laiku. Tarnybos artėjančią stichiją pavadino „miniuraganu“, kuris siautės iki pat sekmadienio pietų. Audra sutrikdė dalį skrydžių Barselonos oro uoste, nevažiavo traukiniai, teko atšaukti futbolo mačus. Gelbėtojų tarnybos praneša ir apie dvi žūtis, o trečias žmogus laikomas dingusiu be žinios.
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