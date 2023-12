Lietuvos paštas prašo 3,65 mln. eurų nuostoliams už periodiką padengti

RRT vertinimu, Lietuvos pašto nuostolių suma turėtų sumažėti dar apie 4 proc., nes į prašomą kompensuoti sumą nepagrįstai įtraukta per didelė investicijų grąža.

Tarnyba tai numatančią išvadą pateikė Susisiekimo ministerijai, kuri priims galutinį sprendimą dėl nuostolių atlyginimo.

Tarnybos pirmininkė Jūratė Šovienė sako, kad mažėjančius nuostolius lėmė didėjusios pajamos už periodikos pristatymą ir mažėjančios šios paslaugos sąnaudos.

„Mažesnius nuostolius lėmė išaugusios Lietuvos pašto pajamos, gautos už periodikos pristatymą, bei 4,9 proc. sumažėjusios patirtos sąnaudos teikiant šią paslaugą“, – RRT pranešime teigia J. Šovienė.

Lietuvos paštas už periodikos pristatymą per šį laiką gavo 0,8 mln. eurų pajamų – dukart daugiau nei prieš metus.

Nuo šių metų Vyriausybė į periodiką įtraukė ir leidinių pristatymą mažuose miestuose, dėl to periodikos apimtis augo 2,6 proc., be to, už jų pristatymą miesto gyventojams nustatė didesnius tarifus.

2022 metais Lietuvos pašto leidinių pristatymo kaimo vietovių prenumeratoriams pagrįsti nuostoliai siekė 8,76 mln. eurų, arba 23 proc. daugiau nei 2021 metais.