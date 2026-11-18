Apie tai portalui „15min“ patvirtino politinės jėgos pirmininkas Tauras Jakelaitis.
„Susipažinus su pretendentais, kurie yra išsikėlę, manyčiau, tarp jų ji yra stipriausia pagal visas pozicijas: kvalifikaciją, žinias, išsilavinimą“, – kalbėjo jis.
Lietuvos liaudies partija į Vilniaus merus kelia Nendrę Černiauskienę
N. Černiauskienė savivaldoje ar nacionalinėje politikoje nėra dirbusi, nors vedė LLP sąrašą 2020-ųjų rinkimuose į Seimą. Tuomet į parlamentą nepateko nė vienas partijos kandidatas.
Kaip skelbia „15min“, Seimui šiemet pritarus naujo Kapčiamiesčio poligono steigimui, N. Černiauskienė kartu su bendraminčiais Zigmu Vaišvila, Egidijumi Čibirausku ir Gediminu Ustinavičiumi mėgino registruoti iniciatyvinę grupę, siekiančią surengti referendumą dėl naujo poligono poreikio Lietuvoje.
Vis dėlto birželį VRK tokį siūlymą atmetė, nurodžiusi, jog iniciatorių teikiama referendumo formuluotė „Ar reikia naujo karinio poligono Lietuvos Respublikoje?“ nėra aiški ir gali klaidinti rinkėją.
N. Černiauskienė figūravo ir tyrime dėl 2021-aisiais prie Seimo sukeltų riaušių, vėliau jai ir keliolikai kitų asmenų įtarimai buvo panaikinti.
Tuo metu pati partija buvo minima 2015-ųjų Lietuvos žvalgybos grėsmių nacionaliniam saugumui ataskaitoje.
Kaip rašė BNS, toliau vadovauti miestui siekia dabartinis meras konservatorius Valdas Benkunskas. Į šį postą taikosi ir dabartinis vicemeras, „laisvietis“ Vytautas Mitalas, liberalas Simonas Gentvilas, socialdemokratas susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ kelia Jekaterinos Rojakos kandidatūrą, „valstiečiai“ – teisingumo viceministrės Kristinos Zamarytės-Sakavičienės kandidatūrą.
Vadovauti sostinei taip pat siekia Seimo narys, buvęs Vilniaus meras Artūras Zuokas, „Nacionalinio susivienijimo“ lyderis, parlamentaras Vytautas Sinica, Vilniaus miesto tarybos narys, partijos „Lietuva – visų“ pirmininkas Aleksandras Nemunaitis, buvęs televizijos laidų vedėjas Kristupas Krivickas.
Tuo metu Lietuvos regionų partija į Vilniaus miesto meres nutarė kelti Salininkų seniūnaitę Violetą Fominienę-Salemonę, o Žaliųjų partija – buvusį aplinkos viceministrą, transporto inovacijų specialistą Martyną Norbutą.
Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną.
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