Incidentas Vilniuje – nepažįstamasis grasino merginai: ji ištrūko, bet prarado raktus

Kaip nurodė policija, incidentas įvyko lapkričio 9 d. apie 12 val. 50 min. Vilniaus Karoliniškių mikrorajone, Igno Šimulionio g.
Daugiabučio namo laiptinėje nepažįstamas vyras grasino 2008 m. gimusiai merginai.
Kaip rašo 15min.lt, vyras įsmuko į laiptinę tuo metu, kai pro duris ėjo ir mergina.
Nepažįstamasis pradėjo klausinėti, kur ji gyvena, ar viena.
Mergina pasislėpė bute
Pirminiais bylos duomenimis, merginai pavyko išsilaisvinti ir pasislėpti savo bute. Jai uždarius duris raktai galimai liko spynoje iš išorės.
Po kurio laiko vyras pasišalino, bet raktų duryse mergina neberado.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 145 staipsnio 1 dalį, tai yra dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti josveikatą
Už tai baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 2 metų.
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