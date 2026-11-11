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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Incidentas Vilniuje – nepažįstamasis grasino merginai: ji ištrūko, bet prarado raktus

2026-11-11 15:39 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Toma Andrulytė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-11 15:39
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pirmadienį Vilniuje, Karoliniškėse, nepažįstamas vyras grasino 18-metei. Merginai pavyko pasprukti ir užsidaryti bute, bet raktai galimai liko pas užpuoliką.

Policija (nuotr. P. Peleckio/BNS)

Pirmadienį Vilniuje, Karoliniškėse, nepažįstamas vyras grasino 18-metei. Merginai pavyko pasprukti ir užsidaryti bute, bet raktai galimai liko pas užpuoliką.

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Kaip nurodė policija, incidentas įvyko lapkričio 9 d. apie 12 val. 50 min. Vilniaus Karoliniškių mikrorajone, Igno Šimulionio g.

Daugiabučio namo laiptinėje nepažįstamas vyras grasino 2008 m. gimusiai merginai.

Kaip rašo 15min.lt, vyras įsmuko į laiptinę tuo metu, kai pro duris ėjo ir mergina.

Nepažįstamasis pradėjo klausinėti, kur ji gyvena, ar viena.

Mergina pasislėpė bute

Pirminiais bylos duomenimis, merginai pavyko išsilaisvinti ir pasislėpti savo bute. Jai uždarius duris raktai galimai liko spynoje iš išorės.

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Po kurio laiko vyras pasišalino, bet raktų duryse mergina neberado.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 145 staipsnio 1 dalį, tai yra dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti josveikatą

Už tai baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 2 metų.

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