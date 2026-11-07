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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kruvina naktinė egzekucija Marijampolėje: įsiveržė į butą – tai, kas nutiko vėliau, pribloškia

Straipsnis iš archyvų
2026-11-07 18:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-07 18:50
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Marijampolėje į butą įsibrovę vyrai naktį surengė kruviną egzekuciją – į vidų jie pateko išlaužę duris, o tada puolė talžyti namuose laiką su dviem merginomis leidusį šeimininką.

Policija (nuotr. Elta)
GALERIJA (22)

Marijampolėje į butą įsibrovę vyrai naktį surengė kruviną egzekuciją – į vidų jie pateko išlaužę duris, o tada puolė talžyti namuose laiką su dviem merginomis leidusį šeimininką.

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Į butą patekę 3 vyrai sužalojo ne tik šeimininką, bet ir abi merginas. Jie laužė viską pakeliui – lauko bei tualeto duris, sugadino orkaitę ir pagrobė 450 eurų.

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Teismas konstatavo, kad į butą buvo įsibrauta prieš savininko valią, nukentėjusysis buvo mušamas ir apšaudytas šratiniu ginklu.

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Marijampolės apylinkės teismas paskelbė nuosprendį baudžiamojoje byloje, kurioje kaltais pripažinti du vyrai – Mindaugas ir Darius.

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Jiems inkriminuotas neteisėtas įsibrovimas į būstą, nesunkus sveikatos sutrikdymas, nedidelės vertės vagystė ir turto sugadinimas. Dėl trečiojo asmens byla išskirta, mat jis pasislėpė nuo teisingumo.

(22 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Policija, smurtas, greitoji pagalba, nusikaltimai

Išspyrė duris ir pradėjo smurtauti

Bylos duomenimis, 2024 m. kovo 2 d. apie 2 val. į nukentėjusiojo butą Marijampolėje buvo įsibrauta išlaužus lauko duris.

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Teismas nustatė, kad Mindaugas ir Darius veikė bendrai su trečiu asmeniu, kurio atžvilgiu byla buvo išskirta į atskirą, nes jis pradėjo slapstytis.

Nukentėjusysis teisme pasakojo, kad tą vakarą bendravo su dviem merginomis, o naktį į duris pasibeldus nepažįstamiems vyrams jis jų į vidų neįleido.

Tačiau netrukus, anot jo, viskas pasikeitė: „Jie pradėjo laužti duris, išspyrė jas, tada įėjo visi trys ir pradėjo mane mušti. Buvau mušamas rankomis ir spardomas, o vėliau, jau miegamajame, į mane buvo šauta.“

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Užpuolikus pažinojo ir vadino vardais

Kaltinamieji savo kaltę neigė, tvirtino nurodytą naktį bute net nebuvę, o esą išgalvotą konfliktą aiškino tariamu liudytojų kerštu. Vis dėlto, teismas jų versiją atmetė.

Pas nukentėjusįjį tą vakarą svečiavosi seserys. Abi jos nurodė, kad tą naktį buvo nukentėjusiojo bute, o įsibrovę vyrai puolė daužyti buto šeimininką.

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Merginos teigė, kad gindamos nukentėjusįjį jos su sese taip pat buvo stumdomos ir spardomos.

Teismas pabrėžė, kad liudytojos užpuolikus atpažino įvykio metu ir vadino vardais. Vis dėlto, plačiau juos siejęs ryšys nebuvo detalizuotas.

Šūviai šratais ir suniokotas butas

Teismo medicinos specialisto išvada patvirtino, kad nukentėjusiajam nustatyta žaizda su svetimkūniu, akiduobės dugno lūžis, šautinės žaizdos, nubrozdinimai ir kraujosruvos įvairiose kūno vietose.

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Įvykio vietos apžiūros metu užfiksuota išlaužta durų plokštė, ant grindų – sudaužyto orkaitės stiklo šukės, miegamajame – sulaužytos kambario durys ir rastas šratų talpos indelis.

Teismas konstatavo, kad bendra sugadinto turto vertė siekė 1 038 eurų. Nukentėjusysis teigė pasigedęs 450 eurų ir trijų alaus skardinių.

Teismas Mindaugui paskyrė subendrintą 1 metų 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Jo bendrui pasisekė labiau, nors Dariui paskirta 1 metų 7 mėnesių 20 dienų laisvės atėmimo bausmė, tačiau jos vykdymas atidėtas 3 metams.

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Vyras įpareigotas dirbti, nuo 22 val. iki 6 val. neišeiti iš namų (jei tai nesusiję su darbu ar mokymusi) ir nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

Teismas taip pat visiškai tenkino nukentėjusiojo civilinį ieškinį: solidariai iš abiejų kaltinamųjų priteista 3 tūkst. eurų neturtinės žalos, 2,1 tūkst. eurų turtinės žalos ir 800 eurų advokato išlaidoms padengti.

Valstybinei ligonių kasai iš jų priteista 644 eurai už gydymo išlaidas.

Nuosprendis per 20 d. nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

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