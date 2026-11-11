Mirtinas girtumo laipsnis: 4,52 prom. įpūtęs įsiutęs vyras pasileido smurtauti

Anot Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato, apie 18.30 val. Vilkaviškio rajone, Karalių kaime, Žemdirbių gatvėje, namuose, neblaivus (4,52 prom.) vyras (gim. 1975 m.) smurtavo prieš moterį (gim. 1982 m.).
Įtariamasis sulaikytas.
Toks girtumo laipsnis, koks nustatytas galimai smurtavusiam vyrui, medikų vertinamas kaip pavojingas gyvybei.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
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