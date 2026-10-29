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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos kariuomenė įsigis naują daugiafunkcį gelbėjimo laivą: atskleidė kainą

2026-10-29 14:13 / šaltinis: ELTA
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2026-10-29 14:13
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Lietuvos kariuomenės Karinės jūrų pajėgos įsigis naują, beveik 50 mln. eurų vertės daugiafunkcį teršalų likvidavimo, paieškos ir gelbėjimo laivą. Ketvirtadienį Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) su Nyderlandų bendrove „Damen Workboats B.V.“ pasirašyta pirkimo sutartis.

Klaipėdos uoste lankosi Vokietijos karo laivas (Lietuvos kariuomenės nuotr.)

Lietuvos kariuomenės Karinės jūrų pajėgos įsigis naują, beveik 50 mln. eurų vertės daugiafunkcį teršalų likvidavimo, paieškos ir gelbėjimo laivą. Ketvirtadienį Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) su Nyderlandų bendrove „Damen Workboats B.V.“ pasirašyta pirkimo sutartis.

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„Tikiu, kad šis projektas ves karinių jūrų pajėgų kryptį į modernumą, kadangi atnaujinome savo „Šakių“ laivo pajėgumą, „Šakius“ išleidžiame į pensiją. Vietoje jo turėsime tikrai modernų, šiuos laikus atitinkantį laivą, kuris užtikrins visų misijų, kurios kyla mūsų vandenyse, sėkmę. Džiaugiuosi, kad turime puikų bendradarbiavimą tarp ministerijų, turime puikius partnerius Europoje“, – ketvirtadienį po įsigijimo sutarties pasirašymo kalbėjo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.

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Teigiama, jog naujasis laivas bus skirtas taršos incidentams likviduoti, žmonėms ieškoti ir gelbėti bei gaisrams jūroje gesinti. Jis sustiprins Lietuvos gebėjimą reaguoti į nelaimes Baltijos jūroje ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje.

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„Labai džiugu yra tai, kad šis laivas atliks ne tik aplinkos apsaugos funkciją. Jis bus skirtas ir ekstremalių situacijų valdymui ir gelbėjimui, ir paieškos darbų atlikimui. Tai iš tiesų labai džiugina. Šiandieną šis žengtas žingsnis iš tiesų yra svarbus tiek saugant Baltijos jūrą, tiek saugant žmones, tiek ir saugant valstybės interesus“, – sutarties pasirašymo renginyje sakė aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė.

Laivo statybų projektui Europos Sąjunga (ES) skyrė apie 40 mln. eurų, o Lietuva prie jo įgyvendinimo prisidės dar apie 9,5 mln. eurų.

Laivą planuojama pastatyti iki 2029 m. vasaros pabaigos. Jis pakeis nuo 1987 m. eksploatuojamą gelbėjimo laivą „Šakiai“.

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