Lietuvos „Caritas“ siekia surinkti 100 tūkst. eurų Ukrainos žmonėms padėti išgyventi žiemą

„Nutarėme, kad 100 metų „Carito“ jubiliejus nebus šventė, o mes nebūsime „Caritas“, jei nieko nedarysime dėl Ukrainos žmonių. Žodžiai apie artimo meilę tuomet būtų tušti, todėl šiandien skelbiame lėšų telkimo iniciatyvą, padėkime Ukrainos žmonėms išgyventi 2027 metų žiemą“, – pirmadienį per spaudos konferenciją Seime pranešė Lietuvos „Carito“ generalinė sekretorė Milita Žičkutė-Lindžienė.
Pasak jos, tikslas – surinkti 100 tūkst. eurų.
Lėšas planuojama rinkti iki 2027 metų sausio 6 dienos, Trijų Karalių šventės.
„Tai yra aštuntoji Lietuvos „Carito“ paramos civiliams gyventojams karo alinamoje šalyje iniciatyva“, – sakė M. Žičkutė-Lindžienė.
Dėl pagalbos į Lietuvos „Caritą“ kreipėsi Ukrainos „Caritas“, katalikiškos organizacijos.
Pirmadienį spaudos konferencijoje dalyvavęs Lietuvos garbės konsulas Ukrainos Luhansko srityje Robertas Gabulas pasakojo, kad sunkiausia situacija kariaujančioje šalyje yra be tėvų likusių vaikų ir senjorų.
„Žmonės badauja, šąla, šiandien nėra ir vandens, nėra ir elektros. Pats dvi savaites prabuvau, per tas dvi savaites per parą turėjau tris valandas elektros“, – teigė R. Gabulas, turintis namus prie Kyjivo, Irpinėje.
Anot jo, ypač Ukrainoje padaugėjo našlaičių.
„Anksčiau prašydavo nupirkti 30 pakelių saldainių, dabar – 500“, – sakė garbės konsulas.
Jo teigimu, tiek senelių, tiek vaikų namų globotiniai jaučiasi pamiršti, juos džiugina bet koks parodytas dėmesys, geras žodis.
Rusija plataus masto karą Ukrainoje pradėjo 2022 metų vasario mėnesį.
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