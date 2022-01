Lietuvoje – 4 mirtys nuo COVID-19, nustatyti 2603 nauji susirgimai

Visi mirusieji buvo nepaskiepyti arba paskiepyti nepilnai.

Praėjusią parą 79 žmonės buvo paskiepyti pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze, iš viso buvo paskiepyti 887 asmenys.

Ligoninėse šiuo metu gydomi 1072 COVID-19 sergantys pacientai – panašiai kaip ir prieš parą, 84 iš jų – reanimacijoje.

Šalyje praėjusią parą atlikta apie 8,4 tūkst. molekulinių (PGR) ir 1 tūkst. antigeno tyrimų dėl įtariamo koronaviruso.

14 dienų naujų susirgimų koronavirusu skaičius 100 tūkst. gyventojų siekia 1661. Septynių dienų teigiamų diagnostinių testų rodiklis augo ir siekia 20,4 procento. Abu jie, lyginant su ankstesne para, paaugo.

Nuo pandemijos pradžios šia infekcine liga Lietuvoje susirgo 570,6 tūkst. gyventojų, nuo jos mirė 7660 žmonių.

Ligoninės ir mirtys

Praėjusią parą į ligonines dėl COVID-19 paguldyti 69 žmonės – panašiai, kiek buvo ankstesnę parą.

REKLAMA

REKLAMA

46 pacientams taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija, deguonis papildomai tiekiamas 918 žmonių.

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys anksčiau yra sakęs, kad griežtos pandemijos valdymo priemonės būtų pradedamos taikyti tuo atveju, jeigu šalies gydymo įstaigose būtų užimta 240 reanimacijos lovų.

Nuo COVID-19 praėjusią parą mirė du vyresni nei 80-ies ir po vieną vyresnį nei 70-ies ir 90-ies metų žmogų.

Iš 7660 žmonių, iki šiol mirusių nuo COVID-19, pilnai paskiepyti buvo 697. Tiesiogiai ir netiesiogiai su COVID-19 siejama 14,5 tūkst. mirčių.

Vakcinacija

Iki šiol mažiausiai viena vakcinos doze paskiepyta apie 1,93 mln. žmonių. Pilnai vakcinuota 1 mln. gyventojų, dar 813 tūkst. pilnai paskiepytųjų yra gavę ir sustiprinančiąją vakcinos dozę.

Tarp pilnai paskiepytųjų Statistikos departamentas neįtraukia sustiprinančiąją dozę gavusių žmonių, jie skaičiuojami atskirai.

Lietuvoje mažiausiai vieną skiepo dozę yra gavę 69,2 proc. gyventojų.

Neskaičiuojant gruodį pradėtos skiepyti jauniausios vaikų grupės, kur paskiepyta 4,3 proc. vaikų, mažiausiai pasiskiepijusiųjų yra tarp 12–15 metų vaikų – 37,7 procento.

REKLAMA

REKLAMA

Vyriausių šalies gyventojų, kuriems per 80 metų, paskiepyta 72,3 procento.

Iš viso Lietuvoje iki šiol gauta apie 6,39 mln. vakcinų dozių, skiepyti sunaudota 4,32 mln. iš jų.

Šiuo metu koronavirusu tebeserga 33,9 tūkst. žmonių – keliais šimtais daugiau nei prieš parą.

COVID-19 valdymo pokyčiai: privalomi respiratoriai, trumpesnė, bet platesnė izoliacija

Dėl omikron atmainos plitimo pirmadienį Lietuvoje pradeda galioti naujos COVID-19 valdymo priemonės.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pranešė, kad per renginius uždarose erdvėse privalu dėvėti respiratorius, atvykus iš užsienio ar turėjus kontaktą su sergančiuoju namuose, darbe izoliuotis bus galima trumpiau.

Nedarbingumo pažymėjimus dėl izoliacijos išduos nebe šeimos gydytojas, o Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

BNS apžvelgia svarbiausius pokyčius:

Respiratoriai. Uždarose erdvėse vyksiančiuose renginiuose visi vyresni nei šešerių metų žiūrovai ir dalyviai, personalas privalės renginio metu dėvėti ne žemesnio kaip FFP2 lygio respiratorius. Nuo to atleidžiami tik neįgalumą turintys žmonėms, kurie to daryti negali dėl savo sveikatos būklės. Tokiu atveju rekomenduojama dėvėti veido skydelį.

REKLAMA

REKLAMA

Renginio organizatoriai privalės užtikrinti respiratorių dėvėjimo kontrolę viso renginio metu ir neaptarnauti respiratorių nedėvinčių žmonių. Be to, rekomenduojama žiūrovams dalyti respiratorius, apie naują taisyklę juos informuoti prieš renginį ir per jo pertraukas.

Respiratorius arba medicinines kaukes dėvėti rekomenduojama ir per renginius atvirose erdvėse, kai neišlaikomas saugus, ne mažesnis kaip dviejų metrų, atstumas.

SAM pataria renginius organizuoti nuotoliniu būdu arba lauke.

Izoliacija po kontakto. Iki septynių dienų sutrumpintas izoliacijos terminas gyventojams, turėjusiems sąlytį su COVID-19 liga sergančiu asmeniu. Izoliuotis privalės visi, nepaisant imunizacijos statuso, tai yra ir paskiepyti žmonės. Išimtis taikoma tik ne anksčiau kaip prieš 90 dienų COVID-19 liga persirgusiems asmenims, kuriems liga patvirtinta teigiamu PGR ar greitojo antigeno tyrimo, atliekamo laboratorijoje, rezultatu.

REKLAMA

REKLAMA

Darbo vietoje sąlytį turėjusiems asmenims izoliacija bus taikoma tik tuo atveju, jeigu jie su sergančiu asmeniu buvo uždaroje patalpoje ilgiau nei keturias valandas ir kontaktavo mažesniu nei metro atstumu. Tokių asmenų sąrašą NVSC turės pateikti darbdaviai.

Izoliuotis nereikės socialinėje aplinkoje ar mažesnės trukmės, arba per didesnį atstumą kontaktą turėjusiems gyventojams, tačiau jiems bus rekomenduojama pereiti prie nuotolinio darbo ir tris kartus atlikti savikontrolės tyrimą arba greitąjį antigeno testą: iš karto sužinojus apie turėtą kontaktą, po 48–72 valandų ir dar po 48 valandų.

Jeigu gyventojas turėjo sąlytį su kartu gyvenančiu asmeniu, izoliacijos laikas bus skaičiuojamas nuo asmens, kuriam patvirtinta COVID-19 liga, teigiamo PGR tyrimo atlikimo dienos. Turėjusiesiems sąlytį darbo vietoje ar ugdymo įstaigoje izoliacijos laikas bus skaičiuojamas nuo paskutinio kontakto dienos.

Jeigu izoliacijos po kontakto laikotarpiui gyventojui reikalingas nedarbingumo pažymėjimas, nuo pirmadienio dėl jo reikės kreiptis ne į šeimos gydytoją, o į NVSC. Prašymą galima pateikti per elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.lt, registruotu paštu ar atstovui atvykus į NVSC departamentą ar teritorinį jo skyrių.

REKLAMA

REKLAMA

Po izoliacijos. Visiems sąlytį turėjusiems asmenims pasibaigus izoliacijos terminui ar tais atvejais, kai izoliacija netaikoma, kol praeis dešimties dienų nuo paskutinės sąlyčio su sergančiuoju dienos bendraujant su kitais asmenimis, privaloma dėvėti medicinines kaukes ar respiratorius be vožtuvo.

SAM nurodo, kad tokie asmenys negali dalyvauti renginiuose, masinio susibūrimo vietose, rekomenduojama riboti bendravimą, stebėti sveikatos būklę, matuotis kūno temperatūrą, laikytis fizinio atstumo nuo kitų asmenų, užtikrinti tinkamą rankų higieną, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketą.

Izoliacija sergant besimptome forma. Besimptome COVID-19 forma susirgusiems žmonėms izoliacija galės būti nutraukta ne po dešimties, kaip buvo iki šiol, o po septynių dienų nuo mėginio paėmimo dienos.

Besimptome forma laikoma, kai nėra jokių COVID-19 infekcijos simptomų – karščiavimo, kosulio, gerklės skausmo, bendro silpnumo, galvos skausmo, raumenų skausmo, pykinimo, vėmimo, viduriavimo, uoslės ir skonio praradimo.

REKLAMA

REKLAMA

Izoliacija keliautojams. Iki septynių dienų vietoj dešimties trumpėja iš užsienio atvykstantiems nepasiskiepijusiems ir nepersirgusiems keliautojams privaloma izoliacija. Kaip ir anksčiau, prieš kelionę jiems reikės atlikti tyrimą dėl COVID-19 ligos.

Taip pat nuo pirmadienio rekomenduojamas PGR tyrimas atvykstantiems iš raudonos, geltonos arba pilkos zonos šalių nebus atliekamas mobiliuose punktuose ir jam nebus registruojama Karštąja linija 1808.

Asmenimis, turėjusiais sąlytį, kuriems taikomi su kelionėmis susiję reikalavimai, nuo šios laikomi asmenys, grįžę ar atvykę iš šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos paveiktų šalių sąrašą, arba keliavę per paveiktas šalis dešimt dienų iki atvykimo į Lietuvą, išskyrus keliavimą oro transportu, kai neišeinama iš oro uosto tranzito zonos.