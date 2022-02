Lietuvą talžo galingas vėjas: sinoptikai įspėja pasisaugoti, bus neramu

Šeštadienį dieną daug kur krituliai, daugiausia lietus ir šlapdriba. Vėjas pietvakarių, vakarų, vakariniuose rajonuose pereinantis į šiaurės vakarų, gūsiai sieks 17–22 m/s, Vakarų Lietuvoje vietomis 23–27 m/s, rytą ir pirmoje dienos pusėje pajūryje 28–30 m/s. Aukščiausia temperatūra 3–6 laipsniai šilumos, rašoma meteo.lt.

Sekmadienį protarpiais krituliai (šlapdriba, sniegas), vyraus nedideli. Naktį kai kur plikledis. Vėjas vakarų, pietvakarių, 8–13 m/s, naktį ir rytą daug kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį nuo 1 laipsnio šalčio iki 3 šilumos, dieną 2–5 laipsniai šilumos.

Keliuose yra slidžių ruožų, eismo sąlygas sunkins gūsingas vėjas

Dėl naktį buvusio ar besitęsiančio snygio, vietomis pereinančio į šlapdribą, sudėtingos eismo sąlygos šeštadienio rytą yra rytų, šiaurės ir šiaurės rytų Lietuvoje, įspėja kelininkai.

REKLAMA

Čia pagrindinių kelių dangos daug kur su šlapio sniego provėžomis, vietomis padengtos plonu puraus ar prispausto sniego sluoksniu, slidžios.

Žiemiškai geresnės eismo sąlygos yra pietų Lietuvoje, čia dėl lietaus pagrindinių kelių dangos daugiausia šlapios.

Mažesnio eismo intensyvumo rajoniniai keliai visoje šalyje išlieka daug kur padengti pažliugusio arba prispausto sniego sluoksniu, vietomis provėžoti ir aplediję.

Visoje Lietuvoje mišrūs krituliai: sniegas, šlapdriba, lijundra ar lietus. Oro temperatūra nuo 0 iki 5 laipsnių šilumos.

Dieną eismo sąlygas sunkins gūsingas vėjas.

Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis dieną krituliai. Vėjas dieną pietvakarių, vakarų, 17-22 metrų per sekundę, Vakarų Lietuvoje vietomis 23-27 metrų per sekundę, pirmoje dienos pusėje pajūryje 28–30 metrų per sekundę.

Pajūryje ugniagesiai-gelbėtojai pašalino 14 dėl vėjo nuvirtusių medžių

„Per naktį, nuo paryčių, maždaug 3 val. labiau iki 7.30 val. ryto buvo užregistruota 12 iškvietimų dėl nuvirtusių medžių, iš viso buvo pašalinta 14 medžių“, – šeštadienio rytą BNS sakė Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pajėgų valdymo skyriaus specialistas Egidijus Martinaitis.

REKLAMA

REKLAMA

„Tai labai nedaug palyginus su sausio pabaigos vėjo sukeltais padariniais“, – pridūrė jis.

Pasak pareigūno, apie 8 val. gelbėtojai išvyko į Kretingos rajoną patraukti nuo kelio ant jo nuvirtusio medžio ir Klaipėdoje – tvarkyti ant devynaukščio namo atsilaisvinusią stogo skardą, kad nenukristų.

„Bandys nuimti arba pritvirtinti“, – teigė jis.

Pasak pareigūno, pajūryje vėjas ėmė kilti maždaug nuo paryčių.

Klaipėdos uoste dėl stipraus vėjo apribota laivyba

Klaipėdos uoste dėl sustiprėjusio vėjo šeštadienio ryte pradėtas riboti laivų eismas.

„Dėl sustiprėjusio vėjo apie 4 val. Klaipėdos uoste pradėta riboti laivyba“, – BNS pranešė Klaipėdos jūrų uosto direkcijos atstovė Ignė Rotautaitė-Pukenė.

Pasak jos, incidentų nefiksuota.

Išoriniame reide įplaukti į uostą laukia vienas laivas.

Klaipėdos uosto atstovės teigimu, šiuo metu gūsiais fiksuojamas 25 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Bangų aukštis jūroje siekia 5 metrus.