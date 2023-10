Lietuvą sukrėtusioje Šiaulių „kanibalių“ istorijoje – naujas posūkis: prakalbo apie neraminančius ženklus ir pažintis

Nors tuo metu 18 metų merginos – Viktorija Lietuvninkaitė ir Viktorija Vaitiekaitytė (dabar merginos pasikeitė pavardes – Lietuvninkaitė į Mikalauskaitę, Vaitiekaitytė į Uždavinytę) – nužudė savo draugę, išmėtė jos kūno dalis laukuose, o dalį pasiliko šaldytuve, ketinusios ją vėliau išsikepti, nusikaltėlės iš kalėjimo buvo išleistos anksčiau laiko.

Dabar nuteistosios yra perkeltos į Panevėžio pusiaukelės namus. Tai – specialus kalėjimo padalinys, kuriame gyvenimas vyksta beveik taip, kaip laisvėje.

Pasisakė nužudytosios Nedos mama

TV3 laidoje „Prieš srovę“ po skaudžios dukters netekties pasisakė ir nužudytosios Nedos mama, kuri serga ne tik depresija, bet ir kitomis ligomis. O sužinojus, kad jos dukros žudikės anksčiau laiko paleistos iš kalėjimo, nesijaučia saugi.

„Kai iš Lietuvos kalėjimų tarnybos gavome laišką, kad jos perkeliamos į pusiaukelės namus, mums buvo pateikti 8 punktai, ko mes galėtume prašyti, siekdami nuo jų apsisaugoti. Mes galime teikti prašymą įsigyti ginklą, galime prašyti plastinių operacijų, pakeisti gyvenamą vietą arba pasikeisti pavardes. Jos tokios geros ir pūkuotos, kad jau gali išeiti į laisvę, bet mums nuo jų siūlo apsaugą?“ – ironiškai klausė Nedos mama.

Žiauriai nužudytos merginos mama Dalia sulaukė ne vieno „kanibalių“ tėvų laiško, kuriame prašoma atleisti laisvėje esančioms žudikėms, tačiau moteris įsitikinusi – šio skausmo ji niekada nepaleis.

„Ką tai reiškia „atleisti žudikėms“? Aš galiu atleisti, kai iš manęs pavagia piniginę ir paskui: „Atsiprašau, neturėjau už ką pavalgyti, grąžinu“. Tai aš tau atleidžiu. Mano žodyne nėra tokio žodžio, kas liečia jas“, – sakė Nedos mama.

Šiaulių „kanibalė“ jau nebedirba prekybos centre

Visuomenėje ši istorija atgijo ir vėl nuskambėjo, kai žmonės vieną iš Šiaulių „kanibalių“ – Mikalauskaitę – pastebėjo dirbančią kasininke vienoje maisto prekių parduotuvėje, Panevėžyje. Žmonės piktinosi, kad tokį žiaurų nusikaltimą padariusi mergina gyventojus tiesiog gali aptarnauti kasoje, nors dar atlieka bausmę pusiaukelės namuose. Netrūko ir keistų incidentų.

Į parduotuvę atėjusi apsipirkti Vita (red. vardas ir pavardė žinomi) po apsipirkimo, socialiniame tinkle „Tik Tok“ buvo atakuojama žinučių, kurias rašė kasoje dirbusi nuteistoji.

„Ji jau kurį laiką mane sekė „Tik Tok“. Apsipirkti pas ją buvau ne vieną kartą užėjusi. Pirkau energinį gėrimą ir pirmą kartą ji manęs paklausė, ar turiu 18 metų, aš nusišypsojau ir pamelavau, kad neturiu, nusipirkau energinį gėrimą ir išėjau. Po to ji man parašė į „Tik toką“, paklausė ar buvo skanus gėrimas ir pasakė, kad galėčiau gražiau šnekėti su kasininkėmis“, – apie įvykį tvirtino Vita.

Mergina jai atrašė, kad energetinis gėrimas buvo skanus, ir kad bendraus gražiau tada, kai matys, kad žmogus nuoširdžiai klausia. Po to Vita jai parašė, kad žino, kas ji per asmuo, o V. Mikalauskaitė jai per kitą anketą pradėjo rašinėti, kad „Vita dar blogesnis žmogus nei jos, kad ji morališkai skerdžia žmones, o tai dar blogiau nei fiziškai“.

Naujienų portalui tv3.lt prekybos centro atstovė atsisakė išsamiau komentuoti situaciją. Ji tik paminėjo, kad mergina parduotuvėje nebedirba daugiau nei mėnesį, kai buvo identifikuota.

Galimai vaiką mušusi moteris gyvena su nuteistąja

Garsi tinklaraštininkė Nora Žaliūkė „Instagram“ paskyroje „Knygų dama“, teigė, kad iš sekėjų sulaukė žinutės, jog viename iš daugiabučių Panevėžyje galimai mušama mergaitė. Tinklaraštininkė atskleidė, kad viena iš „kanibalių“ – Viktorija Mikalauskaitė – šiuo metu gyvena su kita moterimi, kuri augina vaiką.

„Ta moteris dabar augina dukrytę su savo partnere kita moterimi ir jos tą dukrytę muša“, – teigė tinklaraštininkė.

Moteris netgi su sekėjais dalinosi garso įrašu, kur galimai smurtą patirianti mergaitė pripažįsta kitai moteriai, kad ją muša. Garso įraše girdėti mergaitės kūkčiojimas.

Apie galimai skriaudžiamą mažametę Šiaulių „kanibalės“ draugės namuose susidomėjo ir vaiko teisių sergėtojai. Jie mergaitę apgyvendino kitur – saugioje aplinkoje. Tyrimo dėl galimo smurto prieš mažametę ėmėsi ir teisėsaugos pareigūnai.

Paaiškėjo, ką veikia Šiaulių „kanibalės“

Į naujienų portalą tv3.lt kreipėsi mergina, kuri taip pat dirbo su nuteistąja viena iš „kanibalių“, tačiau vėliau nusikaltėlė pradėjo dirbti jau kitame skyriuje. Pašnekovė tvirtino, kad kartu dabar dirba ir kita „kanibalė“ – Uždavinytė.

„Tame centre dirba daug moterų, kurios yra kažką nužudžiusios. Mikriukas rytais jas nuo pat namų paima ir parveža“, – sakė darbuotoja.

Ji teigė, kad viena nuteistoji, kuri dabar jau nebedirba, dažnai sukeldavo baimę.

„Darbuotojai pratę, aš ir pati nustebau, nes ta mergina su akinukais [Uždavinytė] man labai padėjo pradžioje, o paskui sužinojau apie viską.

Visi su jomis normaliai bendrauja, aš nežinau, gal ir pasikeitė jos, bent jau šita viena, bet tos kitos [Mikalauskaitės] aš bijojau, ji nebendraujanti visai, važiuodavo vos ne ant kojų“, – tvirtino darbuotoja.

Pašnekovė prakalbo ir apie Lietuvninkaitės galimus santykius su Matuką nužudžiusia motina Monika Kaziukaityte (Abromaitiene).

„Ta, kuri dirba parduotuvėje, buvo pora su Monika, Matuko mama. Visi apie tai žinojome, paskui Viktorijos ilgai darbe nebuvo, jai buvo pakrikus psichika. Ji taip ir negrįžo į darbą, nes jos susipyko su Matuko mama“, – pasakojo darbuotoja.