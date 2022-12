„Lidl Lietuva“ pagalba darbuotojams – beveik pusės milijono vertės finansinis pastiprinimas

REKLAMA

Nuo spalio mėn. parduotuvių ir logistikos centro darbuotojai greta atlyginimo ir kitų naudų gavo „Lidl“ dovanų korteles, kurių vertė siekė nuo 30 iki 45 eurų per mėnesį. Dovanų kortelės už gruodžio mėnesį darbuotojus pasieks prieš artėjančias šventes – gruodžio 12 dieną. Be to, apie 2,8 tūkst. „Lidl Lietuva“ darbuotojų prieš šventes bus įteikta ir dar po 100 eurų vertės „Lidl“ dovanų kortelę. Įmonė laikosi tradicijos ir artėjant didžiausioms metų šventėms darbuotojus kasmet nudžiugina dovanomis. Prie 100 eurų dovanų kortelės visiems darbuotojams bus pridedamas ir prekybos tinklo šventinių produktų rinkinys, dovanų taip pat sulauks ir darbuotojų vaikai iki 15 metų – jiems bus įteikti stalo žaidimai bei skanėstai.

„Lidl Lietuva“ valdybos narė ir personalo vadovė Sandra Savickienė teigia, kad sprendimas parduotuvių ir logistikos centro darbuotojams tris mėnesius įteikti dovanų korteles leido komandos nariams sutaupyti įsigyjant kasdienių prekių, o švenčių proga įteikiama dovana – tradicija ir maloni padėka už įdedamas pastangas.

„Nors tarp didžiųjų prekybos tinklų mokame didžiausius atlyginimus, tuo pačiu mes nuolat stebime ekonominę situaciją ir ieškome būdų, kaip dar galėtume pasirūpinti mūsų darbuotojais. Artėjanti žiema ir prognozuojamos aukštos paslaugų kainos daugeliui gyventojų kelia nerimą, tad nusprendėme parduotuvių ir logistikos centro darbuotojams suteikti papildomą finansinį pastiprinimą įteikdami „Lidl“ dovanų korteles. Artėjančių švenčių proga dovanų korteles gaus ir apskritai visi mūsų darbuotojai – taip norime juos pasveikinti gražiausių metų švenčių proga bei padėkoti už jų indėlį “, – sako S. Savickienė.

Rūpestis finansiniu saugumu

„Lidl Lietuva“ valdybos narė ir personalo vadovė pabrėžia, kad prekybos tinklas nuolat rūpinasi savo darbuotojų finansiniu saugumu. „Rekvizitai.lt“ duomenimis, vidutinis spalio mėn. darbo užmokesčio vidurkis prieš mokesčius „Lidl Lietuva“ siekė 1749,22 eurus ir buvo didžiausias tarp maisto produktais prekiaujančių penkių didžiųjų šalies prekybos tinklų. S. Savickienė pažymi, kad apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį „Lidl“ remiasi visą kalendorinį mėnesį įmonėje išdirbusių darbuotojų atlyginimo duomenimis, nes tai yra tiksliausiai darbo užmokesčio situaciją atskleidžiantis rodiklis.

Šių metų pradžioje „Lidl Lietuva“ visiems komandos nariams padidino darbo užmokestį 5–15 proc. – šiam tikslui įgyvendinti iki 2022 finansinių metų pabaigos (iki 2023 m. kovo mėn.) įmonės atlyginimų biudžete numatyti papildomi 9 mln. eurų. Papildomą saugumo jausmą suteikia ir įmonėje įdiegta pakopinė algų kėlimo sistema.

„Parduotuvių ir logistikos centro darbuotojų darbo sutartyse nuo pat darbo pradžios yra numatyta, kaip atlyginimas kils ateinančius kelerius jų darbo metus. Tokiu būdu yra atsilyginama už darbuotojų lojalumą ir suteikiama garantija dėl finansinės ateities“, – sako S. Savickienė.

Dėmesys sveikatai

„Lidl Lietuva“ darbuotojams siūlo ir platų papildomų naudų krepšelį, kurio vertė per metus siekė beveik 4 mln. eurų.

„Absoliuti dauguma mūsų darbuotojų labai vertina mūsų teikiamas papildomas naudas fizinei ir emocinei sveikatai puoselėti. Kasmet darbuotojams dovanojame imunitetą stiprinančius vitaminų rinkinius, šaltojo sezono metu komandos nariai ir jų vaikai iki 14 metų gali nemokamai pasiskiepyti nuo gripo, taip pat suteikiame galimybę nemokamai apsilankyti dešimtyje psichoterapijos seansų per metus, gauti profesionalias specialistų konsultacijas“, – sako S. Savickienė.

Be to, jau ketvirtus metus visus darbuotojus, po bandomojo laikotarpio, įmonė apdraudžia papildomu privačiu sveikatos draudimu. Jis taip pat yra reguliariai atnaujinimas ir plečiamas. Draudimo paslaugų įgyvendinimui, lyginant su praėjusiais metais, šiemet „Lidl Lietuva“ skyrė beveik 30 proc. daugiau lėšų.

Draudimo išlaidas darbuotojai gali panaudoti padengiant ambulatorinio ir stacionarinio gydymo išlaidas, įsigyti reikiamų vaistų, maisto papildų ar vitaminų. Nuo šių metų pradžios jie taip pat gali padengti dalį odontologijos bei optikos paslaugų išlaidų.

„Lidl Lietuva“ šiuo metu dirba beveik 2,8 tūkst. darbuotojų. Lietuvoje iš viso veikia 65 prekybos tinklo parduotuvės 26-uose šalies miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse ir Nemenčinėje.