Liberalų lyderė abejoja valdančiųjų pastangomis sumažinti fiskalinį deficitą

„Nuodėmių“ mokesčiai šio biudžeto projekto neišgelbės. Tą, matyt, reikia pasakyti iš karto, nes kalba eina apie tiktai nedidelę dalelę to deficito kompensavimo, kuris jau dabar yra numatytas. (...) Pavyzdžiui, apie cukraus mokestį, visai neseniai jis buvo įvestas ir dar netgi nėra įvertintas, išanalizuotas jo efektas, o jau svarstoma didinti dar labiau. Kas gali įvykti? Gali įvykti, kad tiesiog tas efektas bus labai minimalus. Daug kalbų, daug iečių laužymo, bet naudos daug jis neduos“, – Žinių radijui penktadienį sakė V. Čmilytė-Nielsen.
Jos manymu, biudžeto projekto svarstymas yra chaotiškas, tarp koalicijos partnerių vyksta „gana kieta diskusija su šantažo elementais“.
„Manau, kad metų pabaigoje galų gale subalsuos, bet tas procesas ypatingai chaotiškas. Sunku pasakyti, su kuo jis susijęs, ar su tuo, kad finansų ministras nesuvaldo proceso, ar visgi pats Mindaugas Sinkevičius kaip premjeras nesuvaldo diskusijos koalicijoje, nors atėjo žadėdamas...“ – aiškino politikė.
„Dar prieš savaitę, beje, apie mokesčius irgi buvo labai puse lūpų kalbama, galima buvo suprasti, kad tai neviešas dalykas, gal klausimas bus atidėtas po savivaldos rinkimų, bet dabar jau akivaizdu, kad ta diskusija vyksta viešai“, – pridūrė V. Čmilytė-Nielsen.
Pasak jos, valdžiai trūksta aiškaus išlaidų mažinimo plano, jų efektyvinimo, šešėlio mažinimo priemonių, savitvardos didinant įsipareigojimus: „Tos savitvardos labai reikėtų, bet kol kas viskas atrodo priešingai.“
Buvusi Seimo pirmininkė kritikuoja ir valdančiųjų pažadą jau parengus 2027 metų biudžeto projektą sukurti darbo grupę deryboms dėl jo ir numatomo kai kurių mokesčių didinimo.
„Tokia darbo grupė formaliai ar neformaliai, ji paprastai turi būti sukurta prieš atnešant biudžetą, prieš pristatant jį visuomenei, o ne dabar. Kad įtampos vis dar egzistuoja, manau, yra akivaizdu, nes, matyt, koalicijos partneriai supranta, kad užprogramuoti rimtas problemas ateičiai neturint jokios išeities, jokio plano, už tuos veiksmus politinė atsakomybė atitenka ir jiems, nors jie yra ir mažesni partneriai“, – aiškino liberalų lyderė.
V. Čmilytė-Nielsen mano, kad įtampa bus iki gruodžio pabaigos, o procesas nebus lengvas, juo labiau, kad tai rinkimų laikotarpis, kai politikai įprastai siūlo didinti išlaidas: „Nėra dar taip buvę, kad biudžetas atkeliavęs į Seimą, tarkime, išlaidų eilutė sumažėtų. Taip paprastai nebūna, paprastai keičiasi tik didėjimo linkme. (...) Aš prognozuoju, kad ir dabar taip bus ir tolimesnis procesas tikrai nebus lengvas.“
Trečiadienį valdantieji sutarė, kad ieškant papildomų pajamų kitų metų biudžetui numatoma didinti azartinių lošimų, loterijų mokesčius bei vadinamąjį cukraus mokestį, o nauji tarifai įsigaliotų nuo liepos.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius tuomet teigė atsargiai besitikintis, kad tai padidins valstybės biudžeto pajamas 100 mln. eurų per metus, tad kitąmet padidintų mokesčių efektas siektų pusę šios sumos.
Taip pat sutarta, kad speciali koalicijos partnerių darbo grupė apibendrins ir parengs pasiūlymus, kaip sumažinti viešąsias išlaidas ir padidinti pajamas, o rezultatai turėtų būti aptarti kitame koalicinės tarybos posėdyje lapkričio 11 dieną.
Dabar planuojamas valdžios sektoriaus deficitas kitąmet sieks 3,8 proc. BVP, o valstybės skola – 48,2 proc. BVP. Europiniai Mastrichto kriterijai atitinkamai numato 3 proc. ir 60 proc. ribas.