Liberalai tuščiais kūdikių vežimėliais ragino suteikti moterims galimybę pasinaudoti pagalbiniu apvaisinimu

„Šiandien nuo Seimo sprendimo priklauso, ar Lietuvoje kasmet gims 500–600 kūdikių daugiau. Labai tikimės, kad Seimo nariams rankos nesudrebės ir jie imsis tikrų, realių priemonių tam, kad Lietuvoje kūdikių būtų daugiau. Tai yra pats konkrečiausias demografijos gerinimo sprendimas, kurį Seimas gali priimti“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime teigė Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Prieš balsavimą dėl pagalbinio apvaisinimo liberalai Seime surengė tuščių vežimėlių akciją
Akcijos metu liberalai taip pat pristatė anonimines moterų ir šeimų, susidūrusių su pagalbinio apvaisinimo paslaugų prieinamumo problemomis Lietuvoje, istorijas.
Pasak akcijos iniciatoriaus, liberalo Simono Gentvilo, dėl šiuo metu galiojančio reguliavimo dalis šalies gyventojų pagalbinio apvaisinimo procedūroms atlikti vyksta į užsienį.
„Ko jos nori iš Lietuvos, iš šitos valstybės? Tik vieno – leisti joms atlikti procedūras čia, Lietuvoje, leisti susilaukti vaikų“, – sakė S. Gentvilas.
V. Čmilytė-Nielsen ragino parlamentarus neatsižvelgti į galimą prezidento veto.
„Žinome, kad prezidentūra yra leidusi suprasti, jog gali vetuoti įstatymą, jeigu bus leista vaisingoms moterims atlikti pagalbinio apvaisinimo procedūras. Bet mes labai raginame visus Seimo politikus nepasiduoti tokiam spaudimui, nes galų gale kalbame apie žmonių gyvenimus, apie svarbiausius sprendimus gyvenime“, – akcentavo liberalė.
Trečiadienį Seimo Sveikatos reikalų komitetas (SRK) nepritarė grupės parlamentarų siūlymui pagalbinio apvaisinimo paslaugas teikti ir vienišoms vaisingoms moterims, jeigu jos už šias paslaugas mokėtų asmeninėmis lėšomis.
ELTA primena, kad keisti pagalbinio apvaisinimo teisinį reguliavimą imtasi po 2025 m. balandį paskelbto Konstitucinio Teismo nutarimo, kuriuo pripažinta, kad teisės į šias paslaugas ribojimas tik susituokusiems ar registruotą partnerystę sudariusiems asmenims prieštarauja Konstitucijai.
Praėjusią savaitę Seimas po svarstymo pritarė įstatymo pataisoms. Tuomet už projektą balsavo 66 Seimo nariai, prieš buvo 15, susilaikė 7 parlamentarai.
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