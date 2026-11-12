Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Liberalai tuščiais kūdikių vežimėliais ragino suteikti moterims galimybę pasinaudoti pagalbiniu apvaisinimu

2026-11-12 10:04 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-12 10:04
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prieš ketvirtadienį Seime numatytą galutinį balsavimą dėl Pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisų liberalai parlamente surengė akciją – į rūmus atvyko su tuščiais kūdikių vežimėliais ir plakatais. Taip parlamentarai siekia atkreipti dėmesį į būtinybę suteikti vienišoms vaisingoms moterims galimybę pasinaudoti pagalbinio apvaisinimo paslaugomis Lietuvoje.

Viktorija Čmilytė-Nielsen (Seimo kanceliarijos nuotr.)

Prieš ketvirtadienį Seime numatytą galutinį balsavimą dėl Pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisų liberalai parlamente surengė akciją – į rūmus atvyko su tuščiais kūdikių vežimėliais ir plakatais. Taip parlamentarai siekia atkreipti dėmesį į būtinybę suteikti vienišoms vaisingoms moterims galimybę pasinaudoti pagalbinio apvaisinimo paslaugomis Lietuvoje.

REKLAMA
2
REKLAMA
REKLAMA

„Šiandien nuo Seimo sprendimo priklauso, ar Lietuvoje kasmet gims 500–600 kūdikių daugiau. Labai tikimės, kad Seimo nariams rankos nesudrebės ir jie imsis tikrų, realių priemonių tam, kad Lietuvoje kūdikių būtų daugiau. Tai yra pats konkrečiausias demografijos gerinimo sprendimas, kurį Seimas gali priimti“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime teigė Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

REKLAMA

Prieš balsavimą dėl pagalbinio apvaisinimo liberalai Seime surengė tuščių vežimėlių akciją

Akcijos metu liberalai taip pat pristatė anonimines moterų ir šeimų, susidūrusių su pagalbinio apvaisinimo paslaugų prieinamumo problemomis Lietuvoje, istorijas.

Pasak akcijos iniciatoriaus, liberalo Simono Gentvilo, dėl šiuo metu galiojančio reguliavimo dalis šalies gyventojų pagalbinio apvaisinimo procedūroms atlikti vyksta į užsienį.

REKLAMA
REKLAMA

„Ko jos nori iš Lietuvos, iš šitos valstybės? Tik vieno – leisti joms atlikti procedūras čia, Lietuvoje, leisti susilaukti vaikų“, – sakė S. Gentvilas.

V. Čmilytė-Nielsen ragino parlamentarus neatsižvelgti į galimą prezidento veto.

„Žinome, kad prezidentūra yra leidusi suprasti, jog gali vetuoti įstatymą, jeigu bus leista vaisingoms moterims atlikti pagalbinio apvaisinimo procedūras. Bet mes labai raginame visus Seimo politikus nepasiduoti tokiam spaudimui, nes galų gale kalbame apie žmonių gyvenimus, apie svarbiausius sprendimus gyvenime“, – akcentavo liberalė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Trečiadienį Seimo Sveikatos reikalų komitetas (SRK) nepritarė grupės parlamentarų siūlymui pagalbinio apvaisinimo paslaugas teikti ir vienišoms vaisingoms moterims, jeigu jos už šias paslaugas mokėtų asmeninėmis lėšomis.

ELTA primena, kad keisti pagalbinio apvaisinimo teisinį reguliavimą imtasi po 2025 m. balandį paskelbto Konstitucinio Teismo nutarimo, kuriuo pripažinta, kad teisės į šias paslaugas ribojimas tik susituokusiems ar registruotą partnerystę sudariusiems asmenims prieštarauja Konstitucijai.

Praėjusią savaitę Seimas po svarstymo pritarė įstatymo pataisoms. Tuomet už projektą balsavo 66 Seimo nariai, prieš buvo 15, susilaikė 7 parlamentarai.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
tikrai
tikrai
2026-11-12 10:15
liberalai, kaip ir anksciau laisves partija, tikrai moka surengti akcijas, kurios atkreipia demesi. gal net ir konsultantai abieju partiju tie patys, nes stilius labai jau panasus. keista, kad su tusciais vezimeliais liberalu aktyvistai nedalyvavo aborto sventeje, kur neaiskios specialybes neva menininke, neva performansu organizatore neseniai renge. ten butu labiau tike
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų