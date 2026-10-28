Laučių į VIEK delegavusios asociacijos vadovė: tinkamumas eiti pareigas turi būti vertinamas visapusiškai

„Regioninių televizijų asociacija, deleguodama V. Laučių į VIEK, vadovavosi jo profesine kompetencija, ilgamete žurnalistinio darbo patirtimi ir ankstesnės kadencijos veiklos rezultatais. Beveik dvejus metus V. Laučius atstovavo RTA komisijoje ir savo pareigas vykdė atsakingai bei profesionaliai“, – atsakyme Eltai nurodė V. Marciulevičiūtė.
Pasak RTA pirmininkės, svarstant dėl V. Laučiaus kandidatūros, asociacijos nariams buvo žinomos jo baudžiamosios bylos aplinkybės.
„RTA netoleruoja teisės pažeidimų. Tačiau mano, kad asmens tinkamumas eiti profesinės savireguliacijos institucijos nario pareigas turi būti vertinamas visapusiškai, o vienas incidentas nebūtinai turi visam laikui paneigti asmens profesinę reputaciją. V. Laučius atitinka Visuomenės informavimo įstatyme numatytus komisijos nariams keliamus reikalavimus, tarp kurių nepriekaištingos reputacijos kriterijus nėra nustatytas“, – teigia RTA pirmininkė.
„Atsižvelgdama į šias aplinkybes, asociacija nematė pagrindo atsisakyti jo kandidatūros“, – nurodoma V. Marciulevičiūtės atsakyme.
B. Davidonytė: diskredituojamas pasitikėjimas visa VIEK
Anksčiau Žurnalistų profesionalų asociacijos (ŽPA) pirmininkė Birutė Davidonytė Eltai teigė, kad V. Laučiaus paskyrimas į VIEK diskredituoja pasitikėjimą visa institucija.
„Čia mes kalbame apie etikos komisiją, apie žmogų, kuris spręs dėl žurnalistų etikos, dėl kitų žmonių etikos, spręs, ar žurnalisto darbas yra etiškas ar neetiškas, kai pats neatitinka nepriekaištingos reputacijos kriterijų“, – Eltai teigė B. Davidonytė.
„Man atrodo, labai prastas pavyzdys, ir mažina pasitikėjimą visa etikos komisija, nes kai etikos ir moralės standartai yra taikomi tik kitiems, o ne sau, tai tokiu atveju labai sunku pasitikėti. Nors tikiu, kad didžioji etikos komisijos yra žmonės, atitinkantys tuos reikalavimus, bet kartais, na, ir viena tokia kandidatūra gali pradėti kelti klausimų dėl tos pačios komisijos sprendimų“, – pridūrė ji.
Visuomenės informavimo etikos asociacijos įstatuose pažymima, kad VIEK nariais trijų metų kadencijai gali būti skiriami tik aukštąjį universitetinį išsilavinimą bei ne mažesnę kaip 5 metų žurnalistinio, teisinio ar su žiniasklaidos veikla susijusio darbo patirtį turintys asmenys.
VIEK nariai savo pareigas gali eiti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
B. Davidonytės teigimu, įstatuose neįtvirtintas nepriekaištingos reputacijos reikalavimas yra spraga, dėl kurios asociacijos turėtų kreiptis į įstatymų leidėjus.
„Manau, kad asociacija turėtų kreiptis į įstatymų leidėjus dėl šitos spragos ištaisymo – kaip gali etikos komisijos nariams negalioti nepriekaištingos reputacijos kriterijus, kai jis galioja visose valstybės tarnybose?“ – stebėjosi ŽPA vadovė.
„(Regioninių televizijų asociacija – ELTA) turėtų paaiškinti savo sprendimą, bet ir kitos asociacijos taip pat gali kelti klausimus dėl to, nes, kaip ir sakiau, mano akimis, tai yra pasitikėjimo visa VIEK klausimas. Ir jeigu tas pasitikėjimas diskredituojamas, tai kažkuria prasme liečia visus narius – net ir tuos, kurie nepadarė nieko blogo“, – akcentavo B. Davidonytė.
ELTA susisiekė su V. Laučiumi, tačiau jis situacijos komentuoti nenorėjo.
Savo narius delegavo ir kitos asociacijos
Pagal Visuomenės informavimo įstatymą, po vieną savo atstovą į VIEK deleguoja Visuomenės informavimo etikos asociacijos nariai, vieną atstovą – LRT, tris narius – Medijų taryba, atsirinkdama iš universitetų, vykdančių žurnalistikos studijų programą, siūlomų kandidatų.
Į pirmąjį naujos kadencijos posėdį VIEK susirinko dar spalio 6 dieną. Šią kadenciją komisijai vadovauti sutiko Gintaras Sarafinas, jo pavaduotoja dirbs Vaiva Radikaitė.
Šiuo metu komisijoje yra 14 narių, iš jų net 11 dirbo ir 2023–2026 metais.
VIEK dirbs Lietuvos žiniasklaidos tautinių bendrijų kalbomis asociacijos atstovas Ernestas Alesinas, V. Laučius, Lietuvos radijo ir televizijos asociacijos deleguota Asta Cibienė, asociacijos „Nacionalinė spauda“ atstovė Ivona Jaroslavcevienė.
Lietuvos regioninių radijo stočių asociacija į organizaciją delegavo Valdą Latožą, Lietuvos žurnalistų sąjunga – Audrį Antanaitį, Lietuvos žurnalistų draugija – Gražiną Viktoriją Petrošienę, Interneto žiniasklaidos asociacija – G. Sarafiną, Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija – Ramutę Šimukauskaitę, Lietuvos kabelinės TV asociacija – V. Radikaitę.
Visuomeninis transliuotojas LRT į komisiją paskyrė Jurgą Tvaskienę.
Medijų tarybos į VIEK deleguoti akademinės bendruomenės atstovai – Klaipėdos universiteto docentė dr. Rosita Vaičiulė, Vytauto Didžiojo universiteto partnerystės docentas Kristijonas Jakubsonas ir Vilniaus universiteto profesorius dr. Andrius Šuminas.
Nuo baudžiamosios atsakomybės atleistas pagal laidavimą
ELTA primena, kad spalio viduryje Vilniaus apygardos teismas apeliacine tvarka išnagrinėjo neblaivaus automobilį vairavusio politologo ir žurnalisto V. Laučiaus baudžiamąją bylą. Šioje byloje apeliacinį skundą pateikė nuteistasis V. Laučius. Jis prašo teismo maksimaliai sutrumpinti jam pritaikyto draudimo vairuoti transporto priemonę laikotarpį. Taip pat politologas skundu siekia, kad būtų maksimaliai sumažinta konfiskuotinų piniginių lėšų suma.
Vilniaus miesto apylinkės teismas liepą paskelbė, jog neblaivų automobilį vairavusį V. Laučių atleidžia nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, laiduotoju paskiriant buvusią vyro sutuoktinę Loretą Laučiuvienę. Laidavimo laikotarpis – vieneri metai. Šiuo sprendimu žurnalistui iškelta byla yra nutraukta.
Teismas kartu nutarė atimti iš politologo teisę vairuoti transporto priemones dvejų metų ir šešių mėnesių laikotarpiui.
Taip pat nuspręsta įpareigoti V. Laučių vienerius metus dalyvauti alkoholizmo prevencijos programose.
Be to, teismas nutarė iš žurnalisto išieškoti automobilio (kurį jis vairavo, būdamas neblaivus) vertę atitinkančią sumą, tai yra 20 670 eurų.
Pats V. Laučius anksčiau teisme pripažino kaltę ir gailėjosi, tikino, kad toks poelgis daugiau nepasikartos. Jis pasakojo, kad alkoholį vartojo sužinojęs apie mokslininko Dariaus Aleknos mirtį, tačiau policijos užfiksuotose duomenyse rašoma, jog vairuotojas vartojo alkoholį, nes susipyko su žmona.
Baudžiamoji byla V. Laučiui buvo iškelta pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, kuriame numatyta atsakomybė už vairavimą neblaiviam.
Policijos duomenimis, žurnalistas gegužės 31 d. apie 17.31 val. Vilniuje, ties pastatu Blindžių gatvėje, vairavo automobilį „Toyota Rav 4“, būdamas neblaivus nuo alkoholio.
Tikrinimo metu nustatyta, kad vairuotojo iškvėptame ore yra 2,32 promilės etilo alkoholio koncentracija.
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