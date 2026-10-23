Neblaivus prie vairo įkliuvęs Laučius siekia švelnesnių sankcijų

„Buvo išklausytos baigiamosios kalbos, atsikirtimai, pastabos, taip pat asmens, atleisto nuo baudžiamosios atsakomybės, paskutinis žodis. Teismas išėjo priimti sprendimo ir jį skelbti numatyta lapkričio 18 dieną“, – BNS nurodė teismo atstovė Lina Nemeikaitė.
BNS rašė, kad V. Laučius prašo sušvelninti jam paskirtas baudžiamojo poveikio priemones – maksimaliai sutrumpinti teisės vairuoti atėmimo terminą ir maksimaliai sumažinti konfiskuotiną piniginių lėšų sumą.
Liepą Vilniaus miesto apylinkės teismas atleido V. Laučių nuo baudžiamosios atsakomybės už vairavimą išgėrus, vieniems metams laiduojant buvusiai jo sutuoktinei Loretai, ir baudžiamąją bylą nutraukė.
V. Laučiui pustrečių metų uždrausta vairuoti, taip pat nutarta konfiskuoti automobilio, kuriuo buvo padarytas nusikaltimas, vertę atitinkančią pinigų sumą – 20 tūkst. 670 eurų. Be to, kaltinamajam nurodyta vienus metus dalyvauti alkoholizmo prevencijos programose.
BNS skelbė, kad V. Laučius neblaivus prie vairo sučiuptas gegužės pabaigoje sostinės Blindžių gatvėje. Vairuotojui nustatytas 2,32 promilės girtumas.
Pagal pranešimą, Laisvės prospekte jis kliudė du stulpus, bet vėliau paaiškėjo, kad stulpai nebuvo apgadinti. Žurnalistas neatsargiai manevruodamas nulaužė savo automobilio veidrodėlį.
V. Laučius vedė laidas TV3 televizijoje, yra Geopolitikos ir saugumo studijų centro (GSSC) analitikas.
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