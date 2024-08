Latakas: evakuacijos metu per Klaipėdos uostą galėtų išvykti šimtai tūkstančių žmonių

„Klaipėdos uostas galėtų išgabenti šimtus tūkstančių žmonių iš Lietuvos esant tokiam poreikiui“, – penktadienį žurnalistams sakė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vadovas A. Latakas po susitikimo su vidaus reikalų ministre Agne Bilotaite.

Pasak A. Latako, išgabenamų žmonių skaičių lemtų tai, kiek dienų truktų evakuacija.

„Uoste turime 11 didelių keltų, kitų laivų, kurie, esant poreikiui, didelę masę žmonių išvežtų per jūrą. (...) Turime keturis keltus su Lietuvos vėliava, du – su kitos valstybės. Tai tuo atveju, jeigu būtų koncentracija į tai, kad turėtų būti gabenami žmonės, o ne kroviniai, į tuos keltus be komforto galėtų sulipti labai daug žmonių, galvoju, kad būtų tūkstančiai per vieną kartą, kad jie galėtų pasinaudoti ir būtų išvežami tais keltais“, – tvirtino A. Latakas.

Klaipėdos uosto vadovas pabrėžė, kad su vidaus reikalų ministre aptarta galimybė žmones evakuoti ir su kitų šalių vėliavų laivais, jeigu evakuacijos metu jie būtų uostamiestyje.

„Kaip būtų galima į šituos laivus patalpinti žmones, kurie būtų išvežami“, – tvirtino A. Latakas

A. Bilotaitės teigimu, su uosto direkcija sutarta dar detaliau įvertinti galimos evakuacijos mastus.

„Techniniame lygmenyje dar pabandysime paskaičiuoti tą potencialą, kuris yra tikrai labai didelis“, – teigė A. Bilotaitė.

A. Latakas sako, kad kol kas Klaipėdos uostas neturi „didelės problemos“ su narkotikų gabenimu, tačiau, anot jo, reikia labiau pademonstruoti, kad narkotikų vežimo kontrolė vykdoma aktyviai.

„Nerodant aplinkai, kad uostas yra pasiruošęs užkardyti narkotikų gabenimą, visada atsiranda galimybė jiems atsirasti“, – kalbėjo A. Latakas.

A. Bilotaitės teigimu, dabar Klaipėdos uostą narkotikų gabentojai naudoja „kaip tranzitinę vietą perkrovimui“.

„Gabenamos narkotinės medžiagos ne Lietuvos rinkai“, – teigė ji.