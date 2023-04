Landsbergis: ukrainietiškų grūdų eksportas per Klaipėdą būtų didelė galimybė

„Lietuva gali prisidėti išvežant grūdus iš Ukrainos tranzitu per Lenkiją, apimtys yra ribotos kol kas dėl bėgių keitimo poreikio, nes bėgiai Lenkijoje skiriasi nuo bėgių Ukrainoje ir Lietuvoje, tačiau su papildomomis investicijomis tie kiekiai gali stipriai augti“, – trečiadienį spaudos konferencijoje Vilniuje sakė G. Landsbergis.

Ukrainietiškų grūdų eksportą per Klaipėdą ministras vadino „didele galimybe“.

„Lietuva paskutinius metus siekė šio tranzito ir manau, kad tai yra tikrai didelė galimybė tiek mūsų uostui, tiek transporto kompanijoms, geležinkeliui, kurie galėtų bent jau dalį Ukrainos grūdų per Lenkijos teritoriją vežti į Klaipėdą ir eksportuoti per ten“, – kalbėjo G. Landsbergis.

Jis pridūrė, kad Lietuvos institucijos turėtų dirbti siekiant išnaudoti šią galimybę: „Tikiuosi, kad kolegos ministerijose kitose (...) nesnaudžia ir šia proga pasinaudos.“

Anot jo, eksportas per Lietuvą būtų naudingas ir Ukrainai bei Lenkijai.

„Tai tikrai yra naudinga visiems: ir Ukrainai, be abejonės, dėl to, kad tai yra pajamos, Lietuvai – dėl to, kad yra tranzito pajamos, ir transporto, ir uosto pajamos. Na, ir Lenkijai, kuri taip pat, nepaisant vidinių galbūt spaudimų, rado išeitį taip pat iš tos situacijos išeiti, – kalbėjo Lietuvos diplomatijos vadovas.