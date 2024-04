Landsbergis ir Kasčiūnas su ES kolegomis aptars paramą Ukrainai

Kaip praneša Užsienio reikalų ministerija (URM), Liuksemburge vyksiančiame susitikime ES užsienio reikalų bei gynybos ministrai bendroje sesijoje aptars situaciją Ukrainos fronte ir ES saugumo įsipareigojimus Ukrainai, įskaitant karinę paramą.

Tarybos metu taip pat vyks diskusijos dėl įšaldyto ir įmobilizuoto Rusijos turto panaudojimo Ukrainos reikmėms ir naujų sankcijų. Diskusijos metu nuotoliniu būdu kreipsis Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba bei Ukrainos gynybos ministras Rustemas Umerovas.

Ministrai taip pat aptars ir įvykius Artimuosiuose Rytuose, situacijos regione deeskalavimą, regioninį saugumą ir sankcijų Iranui stiprinimo klausimą. Diskusijoje taip pat planuojama aptarti humanitarinę situaciją regione ir Artimųjų Rytų taikos proceso atnaujinimo galimybes.

Taryboje taip pat bus aptarta situacija Sudane, kuriame nuo 2023-ųjų balandžio tęsiasi karinis konfliktas.

L. Kasčiūnas po tarybos vyks į Stokholmą, kur antradienį suplanuoti jo susitikimai su Švedijos gynybos ir civilinės apsaugos ministrais, Užsienio reikalų komitetu ir jo pirmininku, Švedijos gynybos pramonės atstovais. Susitikimuose planuojama aptarti aktualius saugumo ir gynybos klausimus, gynybos pramonės aktualijas ir bendradarbiavimo galimybes.

L. Kasčiūnas Stokholme taip pat dalyvaus renginyje „Road to NATO‘s Washington Summit: The Future of Nordic-Baltic Allies“.

Užsienio reikalų taryba yra atsakinga už ES išorės veiksmus, kurie apima užsienio politiką, gynybą ir saugumą, prekybą, vystomąjį bendradarbiavimą ir humanitarinę pagalbą.

Ją sudaro visų ES valstybių narių užsienio reikalų ministrai, atsižvelgiant į darbotvarkę, posėdžiuose taip pat dalyvauja gynybos ministrai, už vystymąsi ir prekybą atsakingi vyriausybių nariai.