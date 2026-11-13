Laisvės partija patvirtino 10 kandidatų į merus

Kaip pranešė politinė jėga, dėl merų postų partijos atstovai varžysis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Visagine bei Vilniaus, Šakių, Telšių ir Trakų rajonuose.
Sostinėje dėl mero posto varžysis Laisvės partijos pirmininkas, Vilniaus miesto vicemeras Vytautas Mitalas.
Vilniaus rajone partijos kandidatu patvirtintas savivaldybės tarybos narys ir Laisvės partijos Vilniaus rajono skyriaus pirmininkas Daniel Ilkevič.
Kaune „laisviečiai“ kartu su Lietuvos žaliųjų partija į merus kelia šios partijos pirmininkę, viešosios politikos analitikę Ievą Budraitę.
Klaipėdoje mero posto sieks Laisvės partijos Klaipėdos skyriaus pirmininkas, Tilburgo universiteto globaliosios teisės absolventas Kiril Veseljev, o Panevėžyje – verslininkė ir dėstytoja Santa Vaškevičienė.
Šiauliuose Laisvės partija kartu su Liberalų sąjūdžiu ir politiniu komitetu „Šiaulių labui!“ kelia bendrą kandidatą – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narį, viešojo valdymo magistrą, teisininką Zakirą Medžidovą.
Visagine kandidatu patvirtintas partijos Visagino skyriaus pirmininkas, visuomenininkas Maksim Paukštė.
Kandidatus partija kelia ir trijose kitose rajonų savivaldybėse. Šakių rajone mero posto sieks Laisvės partijos skyriaus pirmininkas, komunikacijos specialistas Mantas Aleksa, Telšių rajone – skyriaus pirmininkas, verslo vadybos specialistas Martynas Daubaris, o Trakų rajone – Laisvės partijos Trakų skyriaus pirmininkas, ūkininkas Ignas Saldys.
Pristatyta bendroji savivaldos rinkimų programa
Partija taip pat pristatė bendrąją savivaldos rinkimų programą. Joje išskiriama dešimt pagrindinių veiklos krypčių. Tarp jų – didesnė gyventojų įtrauktis į savivaldybių sprendimų priėmimą, skaidresnis jų valdymas, mažesnė biurokratinė našta verslui ir palankesnių sąlygų investicijoms kūrimas.
Partija taip pat žada gerinti susisiekimą tarp savivaldybių, didinti būsto pasiūlą ir užtikrinti kokybiškesnes švietimo bei sveikatos priežiūros paslaugas visoje Lietuvoje.
Programoje numatoma plėsti pagalbą vyresnio amžiaus žmonėms, stiprinti savivaldybių pasirengimą krizėms, gerinti viešąsias erdves ir plėtoti žaliąją infrastruktūrą.
Taip pat žadama daugiau dėmesio skirti kultūros ir sporto renginių prieinamumui, jaunimo organizacijų finansavimui, nepriklausomų kūrėjų iniciatyvoms ir regionų turizmo plėtrai.
Pasak partijos pirmininko V. Mitalo, vienas svarbiausių partijos tikslų artėjančiuose rinkimuose – keisti požiūrį į savivaldybių valdymą ir suteikti daugiau galimybių patiems gyventojams prisidėti prie savo miestų ir rajonų ateities.
„Savivaldybė priklauso visiems jos gyventojams. Deja, Lietuvoje vis dar turime savivaldybių, kuriose per daugelį metų susiformavo uždari politinės įtakos ratai, o žmonių iniciatyvos neretai priklauso nuo santykių su vietos valdžia. Norime tai keisti. Mūsų kandidatai į rinkimus eina tam, kad savivaldybėse atsirastų daugiau konkurencijos, skaidrumo ir galimybių kiekvienam žmogui“, – išplatintame pranešime sako V. Mitalas.
ELTA primena, kad savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną.
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