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Laisvės partija į Klaipėdos merus kelia Kirilą Veseljevą

2026-11-11 14:05 / šaltinis: BNS
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2026-11-11 14:05
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Laisvės partija į Klaipėdos miesto merus kelia šios politinės jėgos uostamiesčio skyriaus pirmininko Kirilo Veseljevo kandidatūrą.

Laisvės partija į Klaipėdos merus kelia Kirilą Veseljevą (nuotr. Laisvės partijos) (nuotr. stop kadras)

Laisvės partija į Klaipėdos miesto merus kelia šios politinės jėgos uostamiesčio skyriaus pirmininko Kirilo Veseljevo kandidatūrą.

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„Laisvės partija į seniausio dabartinės Lietuvos miesto mero postą kelia jauniausią kandidatą šalies istorijoje“, – trečiadienį pranešė partija.

K. Veseljevui yra 22 metai.

Kandidatas teigia, kad jos siekis, jog jaunų žmonių ateitis taptų svarbiausiu miesto prioritetu, o Klaipėda turi visas galimybes tapti vieta, kurioje jauni žmonės norėtų ne tik užaugti, bet ir kurti savo gyvenimą.

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„Kitais metais Klaipėdai sukaks 775 metai. Švęsime nepaprastą miesto istoriją, prisiminsime žmones, kurie čia gyveno ir paliko savo pėdsaką. Noriu, kad šis jubiliejus taptų proga ne tik atsigręžti į praeitį, bet ir rimtai susimąstyti, kas rašys naują Klaipėdos istorijos puslapį ir imsis atsakomybės už tolesnį miesto augimą. 775 metai istorijos. O kas kurs ateitį?“ – teigia K. Veseljevas.

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Laisvės partijos pirmininkas Vytautas Mitalas teigia, kad jauno kandidato iškėlimas yra sąmoningas sprendimas atkreipti dėmesį į jaunimo galimybes dalyvauti miesto valdyme ir paskatinti platesnę diskusiją apie Klaipėdos ateitį.

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„Klaipėda praranda jaunus žmones, o miesto valdžia metų metus stebi šią problemą ir nesugeba jos spręsti. Tai yra visiška politinės lyderystės duobė. Jeigu dabartiniai miesto vadovai nesugeba sukurti miesto, kuriame jaunimas norėtų likti, vadinasi, atėjo laikas patiems jauniems žmonėms perimti iniciatyvą. Būtent todėl keliame Kirilą Veseljevą į merus“, – sako V. Mitalas.

2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kovo 7 dieną. Dabar Laisvės partijos atstovai yra sostinės ir Vilniaus bei Telšių rajono savivaldybių tarybose.

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