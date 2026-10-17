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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paaiškėjo, ką konservatoriai kels į Klaipėdos merus: sprendimas priimtas vienbalsiai

2026-10-17 18:26 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autorius(-ė) Gytis Pankūnas
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-17 18:26
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Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partija kandidatu į Klaipėdos miesto merus patvirtino Seimo narį Audrių Petrošių. 

TS-LKD (nuotr. Elta)
GALERIJA (70)

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partija kandidatu į Klaipėdos miesto merus patvirtino Seimo narį Audrių Petrošių. 

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A. Petrošių kandidatu į uostamiesčio merus šeštadienį patvirtino TS-LKD Klaipėdos skyriaus visuotinis rinkiminis susirinkimas. Kaip pranešė TS-LKD, šis sprendimas priimtas vienbalsiai.

Sutikdamas tapti kandidatu, A. Petrošius pabrėžė matantis ne tik uostamiesčio problemas, kurios trukdo Klaipėdai išnaudoti visą potencialą, bet žadantis eiti į rinkimus su kompetentingų žmonių komanda.

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„Esu įsitikinęs, kad klaipėdiečiai turi turėti realią alternatyvą ir galimybę rinktis ne tik merą, bet ir su juo ateinančią itin aukštų kompetencijų komandą.

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Būtina užsiimti ne vien higieninių problemų sprendimu, kurios yra nekvestionuotinos ir būtinos kiekvienam miesto vadovui ar miestiečių atstovui taryboje, bet ir turėti ambiciją miestą kilstelti visai į kitą lygmenį, nesvarbu, kultūriniais, švietimo, tiesiog patogaus gyvenimo ar bet kuriais kitais aspektais – juk esame miestas, norintis ne tik būti patogus senjorams, bet ir pritraukiantis čia gyventi jaunimą, šeimas, kviečiantis žmones kurti ir atsiskleisti“, – teigė A. Petrošius.

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A. Petrošius šiuo metu eina Seimo nario pareigas, ji į parlamentą buvo išrinktas ir 2020-2024 m. kadencijai.

2019–2020 m. politikas ėjo Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nario pareigas. 

ELTA primena, kad artimiausi savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną. 

Nuo 2023 m. savivaldybių tarybų ir merų rinkimų ribojamas merų kadencijų skaičius – asmuo, tris kadencijas iš eilės ėjęs mero pareigas, nebegali būti renkamas į šias pareigas ketvirtai kadencijai iš eilės.

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