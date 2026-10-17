Paaiškėjo, ką konservatoriai kels į Klaipėdos merus: sprendimas priimtas vienbalsiai

A. Petrošių kandidatu į uostamiesčio merus šeštadienį patvirtino TS-LKD Klaipėdos skyriaus visuotinis rinkiminis susirinkimas. Kaip pranešė TS-LKD, šis sprendimas priimtas vienbalsiai.
Sutikdamas tapti kandidatu, A. Petrošius pabrėžė matantis ne tik uostamiesčio problemas, kurios trukdo Klaipėdai išnaudoti visą potencialą, bet žadantis eiti į rinkimus su kompetentingų žmonių komanda.
„Esu įsitikinęs, kad klaipėdiečiai turi turėti realią alternatyvą ir galimybę rinktis ne tik merą, bet ir su juo ateinančią itin aukštų kompetencijų komandą.
Būtina užsiimti ne vien higieninių problemų sprendimu, kurios yra nekvestionuotinos ir būtinos kiekvienam miesto vadovui ar miestiečių atstovui taryboje, bet ir turėti ambiciją miestą kilstelti visai į kitą lygmenį, nesvarbu, kultūriniais, švietimo, tiesiog patogaus gyvenimo ar bet kuriais kitais aspektais – juk esame miestas, norintis ne tik būti patogus senjorams, bet ir pritraukiantis čia gyventi jaunimą, šeimas, kviečiantis žmones kurti ir atsiskleisti“, – teigė A. Petrošius.
A. Petrošius šiuo metu eina Seimo nario pareigas, ji į parlamentą buvo išrinktas ir 2020-2024 m. kadencijai.
2019–2020 m. politikas ėjo Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nario pareigas.
ELTA primena, kad artimiausi savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną.
Nuo 2023 m. savivaldybių tarybų ir merų rinkimų ribojamas merų kadencijų skaičius – asmuo, tris kadencijas iš eilės ėjęs mero pareigas, nebegali būti renkamas į šias pareigas ketvirtai kadencijai iš eilės.
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