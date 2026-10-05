Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Geros naujienos

Kviečiame atsiliepti 800 000 Eur „Teleloto“ Aukso puodo laimėtoją

REKLAMA / 2026-10-05 12:54 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Sekmadienį, spalio 4-ąją, „Teleloto“ žaidime laimėtas Aukso puodas – vienam žaidėjui atiteko 800 000 Eur. Laimingas bilietas buvo įsigytas Pakruojyje, degalinėje „Viada“, adresu Vytauto Didžiojo g. 98. Bilieto numeris – 072874.

Teleloto vedėja Simona

Sekmadienį, spalio 4-ąją, „Teleloto“ žaidime laimėtas Aukso puodas – vienam žaidėjui atiteko 800 000 Eur. Laimingas bilietas buvo įsigytas Pakruojyje, degalinėje „Viada“, adresu Vytauto Didžiojo g. 98. Bilieto numeris – 072874.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Aukso puodo laimėtojas kol kas neatsiliepė, todėl „Teleloto“ komanda kviečia žaidėjus pasitikrinti sekmadienio žaidimo bilietus.

REKLAMA

Jei pastarosiomis dienomis lankėtės Pakruojyje arba turite čia gyvenančių artimųjų – paraginkite ir juos peržiūrėti savo bilietus. Galbūt būtent jų rankose – 800 000 Eur vertės bilietas.

Trečias Aukso puodas šiemet

Pirmą kartą šiemet „Teleloto“ Aukso puodas laimėtas kovo 1-ąją – tuomet 800 000 Eur atiteko vilniečiui, žaidimui įsigijusiam vos vieną bilietą. Laimingąjį bilietą vyras atsispausdino sostinės parduotuvės savitarnos kasoje.

Antrasis Aukso puodas laimėtas rugpjūčio 16-ąją. Utenoje pirktas „Teleloto“ bilietas tuomet atnešė 1 mln. Eur. Jo savininkas – ilgametis loterijos žaidėjas, kuriam laimingą bilietą nupirko dukra.

Straipsnį parengė: „UAB, Perlas Network“.

Gairės:
teleloto

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Gairės:
teleloto
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų