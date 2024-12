Kvaišalai kalėjimo nepasiekė, nuosprendį išgirdo 7 asmenys

Ši byla susijusi su bandymu platinti kvaišalus Alytaus pataisos namuose, vėliau reorganizuotuose į Alytaus kalėjimą.

Baudžiamosios bylos duomenimis, kaunietė R. M., turėdama tikslą platinti, neteisėtai įgijo ir laikė didelį kiekį narkotinės medžiagos – beveik 3 gramus heroino, 8 gramus amfetamino. Kaltinamoji šias medžiagas turėjo atgabenti į Alytaus pataisos namus, tačiau jas kratos metu rado ir paėmė Kalėjimų departamento pareigūnai.

Kaip pranešė prokuratūra, nustatyta, jog kitas nuteistasis, Prienų rajone gyvenantis A. K., telefonu bendraudamas su Alytaus pataisos namuose bausmę atliekančiu G. Š., sutiko už piniginį atlygį minėtas medžiagas perduoti kaltinamajai R. M.

REKLAMA

REKLAMA

Pataisos namuose bausmę atliekančiam H. B. pareikšti kaltinimai ir jis nuteistas už tai, kad siekdamas grąžinti skolą už narkotikus nuteistiesiems S. A. ir G. Š., įkalbėjo savo sugyventinę R. M. gabenti kvaišalus į pataisos namus.

REKLAMA

Šioje byloje E. G. nuteistas už neteisėtą psichotropinių medžiagų platinimą bei minėtų medžiagų laikymą savo reikmėms. Nustatyta, kad jis išplatino apie 16 gramų amfetamino asmenims, kalintiems pataisos namuose. Taip pat, atlikus kratą E. G. gyvenamojoje vietoje, buvo rasta ir paimta 20 paketėlių su psichotropine medžiaga.

Bylos duomenimis, nuteistasis R. C., būdamas pataisos namuose, padėjo organizuoti labai didelio kiekio narkotinių medžiagų įgijimą. Sutuoktinė jam ilgalaikio pasimatymo metu turėjo perduoti 12 pleistrų su fentaniliu. Minėtus pleistrus su kvaišalais R. C. sutuoktinei per mobilųjį laiškininką siuntė vienas Kauno rajono gyventojas, kuris šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę užsienio valstybėje.

REKLAMA

REKLAMA

Šis siuntinys tikslo nepasiekė, nes buvo sulaikytas Kalėjimų departamento pareigūnų.

Bylos duomenimis, nuteistasis S. A., veikdamas kartu su G. Š., organizavo labai didelio kiekio narkotinių ir psichotropinių medžiagų gabenimą į Alytaus pataisos namus. Nustatyta, kad jie šantažuodami ir sistemingai baugindami kitus nuteistuosius, šiuos vertė kvaišalus gabenti jiems pasitelkiant savo sutuoktines ar sugyventines.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs šią baudžiamąją bylą, pirmadienį paskelbtu nuosprendžiu visus septynis kaltinamuosius pripažino kaltais.

Kaltinamajai R. M. skirtas 2 metų laisvės apribojimas, įpareigojant bausmės vykdymo metu nuo 22 valandos iki 6 valandos būti namuose, dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje bei dalyvauti elgesio pataisos programose. Kitiems kaltinamiesiems skirtos laisvės atėmimo bausmės nuo dvejų iki 13 metų.

REKLAMA

Ikiteisminį tyrimą šioje byloje atliko Kalėjimų departamento Kriminalinės žvalgybos valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriaus pareigūnai, o valstybinį kaltinimą teisme palaikė Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras.

Pirmosios instancijos teismo nuosprendis gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.