  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kultūrininkai tęs protestus, kol nebus aiški likusi Kultūros ministerijos politinė komanda

2025-11-12 18:13 / šaltinis: BNS
2025-11-12 18:13

Trečiadienį sušauktoje 6-ojoje Kultūros asamblėjoje bendruomenė nubalsavo, kad protestai turi tęstis, kol nėra aiškių garantijų dėl likusios Kultūros ministerijos politinės komandos sudėties.

Protestas „Mes esame kultūra“. ELTA / Dainius Labutis

Trečiadienį sušauktoje 6-ojoje Kultūros asamblėjoje bendruomenė nubalsavo, kad protestai turi tęstis, kol nėra aiškių garantijų dėl likusios Kultūros ministerijos politinės komandos sudėties.

„6-oji asamblėja vyko dėl pasikeitusios situacijos Kultūros ministerijoje, todėl buvo siekta suderinti pozicijas ir gauti pritarimą iš bendruomenės, kuri ir delegavo Iniciatyvinę grupę jai atstovauti“, – BNS teigė Kultūros asamblėjos atstovė Dovilė Butnoriūtė.

Pasak jos, bendru sutarimu su kitais sektoriais nuspręsta, jog protestai ir toliau tęsis.

„Tęsiasi kaip ir suplanuota, nes vis dar negauta aiškių garantijų dėl likusios politinės komandos sudėties“, – teigė D. Butnoriūtė.

„Palaikymas iš kitų sektorių juntamas jau seniai. Jis patvirtintas ketvirtojoje tarpsektorinėje asamblėjoje. Kitų sektorių atstovai jame dalyvavo parodydami, kad mus vienija pilietinės vertybės, nuogąstavimai dėl juntamų grėsmių“, – pabrėžė asamblėjos atstovė.

Anot kultūrininkų, tikimasi, kad likusi Kultūros ministerijos komanda ir kultūros politika bus formuojama be „Nemuno aušros“, laikantis Kultūros asamblėjos nuo pat pradžių formuluotos nuostatos ir keliant šioms pozicijoms aukščiausius kompetencijos reikalavimus.

Kultūros asamblėjoje taip pat buvo išsakytos abejonės dėl valdančiųjų pajėgumu apginti ne tik Kultūros ministeriją, bet ir kitas svarbias institucijas bei demokratinius procesus: „Nemuno aušros“ ir jo lyderio Remigijaus Žemaitaičio vykdomos paralelinės Lietuvos užsienio politikos, prezidento Gitano Nausėdos įtakos ir galios stokos paveikti Lietuvos politinį lauką.

Kaip rašė BNS, Vaida Aleknavičienė, formuojant premjerės Ingos Ruginienės kabinetą, jau buvo paskirta kultūros ministre, tačiau socdemams įvykdžius ministerijų mainus su „Nemuno aušra“, buvo atšaukta iš pareigų. Vėl jos kandidatūra buvo pateikta socialdemokratų partijai susigrąžinus šią ministeriją.

Valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir G. Nausėdos sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.

Jie tęsiasi iki šiol, kultūrininkams priešinantis bet kokių „Nemuno aušros“ atstovų darbui Kultūros ministerijoje.

Lapkričio 21 dieną Vilniuje organizuojamas finalinis Kultūros asamblėjos protesto mėnesio „Mes esame kultūra“ mitingas, prie kultūros bendruomenės jungsis įvairių sektorių atstovai: medikai, sportininkai, pedagogai, jaunimas, žemės ūkio atstovai ir kitų bendruomenių nariai.

