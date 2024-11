Kubilius: koalicija su „aušriečiais“ rodo, kad Paluckas nėra subrendęs būti premjeru

„Iš vienos pusės matome, kad socialdemokratai nėra pajėgūs įsivertinti, kokią žalą gali jų atskiri žingsniai padaryti, iš kitos pusės jų lyderis, būsimas premjeras, akivaizdžiai rodo, kad taip pat asmeninio atsparumo klaidų darymui jis neturi“, – ketvirtadienį Žinių radijui į gynybos ir kosmoso komisarus siūlomas politikas.

„Mane stebina, kad socialdemokratai nesugeba pasidaryti išvadų, kad, deja, bet greičiausiai yra taip, kad Gintautas Paluckas dar nėra subrendęs premjero pareigoms“, – pridūrė konservatorius.

Taip jis kalbėjo Lietuvai pastaruoju metu iš užsienio partnerių sulaukiant kritikos dėl socialdemokratų sprendimo į valdančiąją koaliciją įtraukti „Nemuno aušrą“, mat partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis teisiamas dėl neapykantos kurstymo prieš žydus.

A. Kubiliaus manymu, koalicija su „aušriečiais“ Lietuvai paliks „gilų antspaudą“.

„Aš matau socialdemokratų tokį primityvų norą lyg ir save vaizduoti kaip aukas, kad štai jie yra auka šitos situacijos ir todėl jie čia neturi, ką daryti, kaip tik sudarinėti koaliciją su partija, kuriai vadovauja pripažintas darantis antisemitinius konstitucinius nusikaltimus asmuo“, – teigė jis.

Formuoti valdančiąją koaliciją būsimajame Seime pirmadienį pasirašę sutartį sutarė Lietuvos socialdemokratų partija, „Nemuno aušra“ ir Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.

Netrukus po to šalies vadovas Gitanas Nausėda pareiškė, kad koalicija su „Nemuno aušra“ buvo klaida. Jis taip pat pažadėjo neskirti šios partijos narių ministrais būsimojoje Vyriausybėje.

Pasak A. Kubiliaus, kad padaryta klaida buvo galima suprasti nelaukiant neigiamų Vakarų politikų reakcijų.

„Mane tai stebina tas faktas, kad ar prezidentui, ar kažkam kitam atrodo, kad reikia, jog šitokią situaciją, kokia dabar klostosi Lietuvoje, labai garsiai ir stipriai, kritiškai vertintų užsienio politikai, įvairios užsienio valstybių organizacijos, tam, kad būtų suprasta, jog tai yra didžiulė klaida“, – sakė konservatorius.

Konstitucinis Teismas dėl viešų pasisakymų apie žydus ir Izraelį R. Žemaitaitį yra pripažinęs sulaužius priesaiką ir šiurkščiai pažeidus Konstituciją. Po šio sprendimo R. Žemaitaitis atsisakė Seimo nario mandato, kad neįvyktų apkaltos procesas ir jis vėliau galėtų kandidatuoti į prezidentus ir į Seimo narius. Be to, teisme dėl to nagrinėjama baudžiamoji byla.

Politikas kaltinimus antisemitizmu atmeta ir sako savo įrašuose socialiniuose tinkluose kritikavęs Izraelį, o ne reiškęs neapykantą žydų tautai.

Protestuojant dėl į valdančiąją daugumą pakviestos „Nemuno aušros“, ketvirtadienį posėdžiaujant naujam Seimui vyks pilietinė akcija „Dešimt minučių tylos“.