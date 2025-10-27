Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

KTU už 7 mln. eurų plėtoja pažangių technologijų kompetencijos centrą

2025-10-27 16:46 / šaltinis: BNS
2025-10-27 16:46

Kaune už 7 mln. eurų plėtojamas Kauno technologijų universiteto (KTU) pažangių technologijų kompetencijų centras.

0

Kaip pranešė universitetas, šią vasarą pradėti kapitalinio remonto darbai KTU priklausančiame pastate Tunelio gatvėje, kur bus įkurtas kompetencijų centras.

Daugiau nei 3 tūkst. kv. m. ploto kompetencijų centro statybos darbams skiriama 2,21 mln. eurų, o tyrimų ir programinei įrangai, laboratorijoms – 4,26 mln. eurų, BNS pranešė universitetas.

Darbus planuojama užbaigti kitų metų pavasarį.

Remonto metu numatyti dalį pastato griauti, įrengti naujas konstrukcijas, siekiant suformuoti daugiau patalpų, taip pat atnaujinti inžinerinius tinklus, suplanuoti vidaus apdailos darbai, naujos parkavimo aikštelės dangos įrengimas.

Centre bus vystomos biologinės kilmės ir bioskaidžios pakuotės, kurioms gaminti tyrėjai panaudos vietines agroatliekas – grūdų lukštus ir kitus organinius likučius. Iš jų bus kuriami inovatyvūs kompozitai, galintys pakeisti tradicinius plastikinius gaminius, kurie suirs per kelis mėnesius.

Taip pat bus plėtojamos fotokatalizinės technologijos, kurios leis saulės energiją panaudoti žaliajam vandeniliui gaminti.

Be to, centre bus kuriami organiniai puslaidininkiai ir perovskitinės baterijos, leidžiančios gaminti efektyvesnius ir pigesnius saulės modulius.

Kompetencijų centro kūrimas finansuojamas ES ir Lietuvos biudžeto lėšomis.

