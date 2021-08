Seimas antradienį renkasi į neeilinę sesiją priimti įstatymų dėl išaugusios neteisėtos migracijos srautų užkardymo. Vienu paketu planuojama suteikti didesnius įgaliojimus kariams esant ekstremaliai situacijai, kitu – patvirtinama fizinio barjero Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje statymo tvarka.

Už paketą, suteikiantį daugiau galių kariams, po pateikimo balsavo 87 Seimo nariai, prieš – 5, 27 parlamentarai susilaikė. Galutinį sprendimą Seimas priims antradienį vakarinio posėdžio metu.

Paneigė sklandančius mitus

Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas iš Seimo tribūnos sakė, kad nori paneigti keletą sklandančių mitų.

Pasak A. Anušausko, išplėsti įgaliojimai nėra suteikiami visai kariuomenei, jie suteikiami tik kariams, kurie yra priskirti paramai ekstremalios situacijos židinyje – sienos apsauga ir nelegalų apgyvendinimo vietos apsauga.

Krašto apsaugos ministerijos teikiamos pataisos suteiktų daugiau įgaliojimų kariams ekstremaliųjų situacijų atvejais, kai įvykio mastas sparčiai didėja ir siekiama išvengti grėsmės visuomenės rimčiai.

Kariai galėtų duoti privalomus nurodymus fiziniams ir juridiniams asmenims, persekioti ir sulaikyti šių nurodymų nevykdančius asmenis, taip pat įtariamus padarius nusikaltimą, sustabdyti, tikrinti ir apžiūrėti transporto priemones, jose esančius krovinius, asmenis, bagažą, panaudoti specialiąsias priemones.

Tokius įgaliojimus kariams suteiktų krašto apsaugos ministras, gavęs Vyriausybės Ekstremalių situacijų komisijos pirmininko motyvuotą rašytinį prašymą ir suderinęs su prezidentu.

Specialiosios teisės kariams galėtų būti suteikiamos ne ilgiau kaip trims mėnesiams, tačiau terminą būtų galima pratęsti. A. Anušauskas pabrėžė, kad jos netruktų ilgiau, nei trunka ekstremali situacija.

„Tikslas mūsų yra bendras, nepaisant požiūrių skirtumų, kad sienos saugumas būtų užtikrintas ir kariai, kurių dabar yra ne mažiau, negu pasieniečių, <...> turėtų atitinkamus įgaliojimus vykdydami sienos apsaugą“, – kalbėjo A. Anušauskas.

Socialdemokratas Julius Sabatauskas teigė, kad valdančiųjų teikiamą projektą vertina kaip bandymą „pro užpakalines duris įeiti į nepaprastąją padėtį“.

„Jūs tiesiog nedrįstate siūlyti skelbti nepaprastąją padėtį“, – kalbėjo politikas.

Pasak jo, pagal dabar galiojančius įstatymus, visi įgaliojimai, kuriuos suteikti kariams nori valdantieji, jiems yra suteikiami nepaprastosios padėties metu.

REKLAMA

Ministras atsakė, kad nepaprastosios padėties įgaliojimai kariuomenei yra nepalyginami su siūlomais naujajame įstatymo projekte.

Opozicijos lyderis Saulius Skvernelis klausė, kodėl nėra pasinaudota galimybe įvesti nepaprastąją padėtį pasienio ruože ar galimybe, pagal Karinės jėgos statutą, naudoti karinę jėgą ginant sieną, jei tam pritaria prezidentas.

Tiek S. Skvernelis, tiek socialdemokratai registravo siūlymus, kuriuose į karių galių išplėtimo priėmimą būtų įtrauktas Seimas, kuris tokį sprendimą patvirtintų.

Dėl šių pasiūlymų popietę spręs Seimo komitetai, tačiau A. Anušauskas tikino, kad nemato problemos, kodėl nebūtų galima įtraukti Seimo tvirtinimo būtinybės.

Neeilinė sesija vyks vieną dieną, Vyriausybė prašo Seimo jos teikiamus projektus priimti ypatingos skubos tvarka.

Šiemet į Lietuvą per sieną su Baltarusija pateko per 4 tūkst. migrantų. Lietuvos pareigūnai išaugusius migracijos srautus vadina Baltarusijos režimo hibridine agresija. Dėl to šalyje paskelbta ekstremali padėtis. Taip pat priimtas sprendimas apgręžti neteisėtai sieną bandančius kirsti asmenis, tai gerokai sumažino plūstančiųjų srautus.