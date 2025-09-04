Kraupus radinys Kaune – po laiptais aptiktas žmogaus kūnas

Kaip skelbia Policijos departamentas, trečiadienį, apie 10 val., Savanorių prospekte, už pastato, po laiptais, rastas mirusio nenustatytos tapatybės apie 35-40 metų amžiaus vyriškio kūnas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Palaikai buvo rasti buvusio paslaugų, sporto, pramogų ir poilsio centro „Hermis“ teritorijoje
