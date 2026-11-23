Klaipėdos apylinkės teismo Plungės rūmuose išnagrinėta baudžiamoji byla, kurioje Marius pripažintas kaltu dėl vairavimo išgėrus.
Teismas nustatė, kad 2025 m. balandžio 26 d. Skuodo rajone sustabdyto „Peugeot 406“ vairuotojas buvo girtas, be vairuotojo pažymėjimo, o automobilis neturėjo nei galiojančios techninės apžiūros, nei privalomojo draudimo.
Tada paaiškėjo, kad vyro pečius slegia ankstesnis teistumas. Todėl teismas skyrė realią 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmę bei pripažino vyrą recidyvistu.
Nustatė 1,70 prom. girtumą
Teismo duomenimis, 2025 m. balandžio 26 d. apie 17.55 val. Skuodo rajone, Puodkalių kaime, Piliakalnio gatvėje, Marius vairavo kito asmens vardu registruotą automobilį „Peugeot 406“.
Pareigūnams patikrinus blaivumą, pirmu pūtimu 18.02 val. jam nustatyta 1,70 promilės, antru pūtimu 18.22 val. – 1,64 promilės.
Pats kaltinamasis teisme kaltę pripažino visiškai ir aiškino, kad prie vairo sėdo po konflikto su mergina. Esą po to jis sugalvojo išvažiuoti pažvejoti:
„Susipykome su mergina. Sugalvojau išvažiuoti pažvejoti, kad apsiraminčiau. Tada mane sustabdė policijos pareigūnai.“
Bylos duomenimis, sustabdžius automobilį paaiškėjo ir kiti pažeidimai – Marius neturėjo vairuotojo pažymėjimo, o „Peugeot“ buvo be techninės apžiūros ir draudimo.
Įvykio vietos apžiūros metu pareigūnai automobilio salone ir bagažinėje pastebėjo išmėtytas alaus skardines ir plastikinius butelius.
Kaltinamasis pripažino, kad vairuotojo pažymėjimo nėra įgijęs: „Teisės vairuoti neturiu ir niekada neturėjau. Prašau neskirti man griežtos bausmės.“
Teistas 9 kartus
Teismas akcentavo, kad Marius anksčiau teistas 9 kartus, o naują nusikalstamą veiką padarė neatlikęs ankstesnės bausmės dalies.
Be to, vyras jau buvo teistas ir už analogišką nusikaltimą, todėl teismas jį pripažino recidyvistu – tai įvertinta kaip atsakomybę sunkinanti aplinkybė.
Teismas konstatavo, kad ankstesni teistumai ir bausmės norimo rezultato nedavė, todėl šįkart tikslai gali būti pasiekti skiriant realią laisvės atėmimo bausmę.
Todėl Klaipėdos apylinkės teismo Plungės rūmai Marių pripažino kaltu ir paskyrė 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
Kadangi byla išnagrinėta pagreitinto proceso tvarka, bausmė sumažinta vienu trečdaliu iki 6 mėnesių, tačiau vėliau subendrinta su neatlikta ankstesnio nuosprendžio dalimi – 3 mėnesiais.
Galutinė subendrinta laisvės atėmimo bausmė nustatyta 9 mėnesiams. Be to, Mariui skirta baudžiamojo poveikio priemonė – 3 metų draudimas naudotis teise vairuoti kelių transporto priemones. Iš jo konfiskuotas ir automobilis „Peugeot 406“.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, o suimtam nuteistajam – nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos, gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismą.
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