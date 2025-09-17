Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Komitetas pašalino Konstitucijai prieštaraujančias BK pataisas susijusias su „čekutininkais“

2025-09-17 14:19 / šaltinis: ELTA
2025-09-17 14:19

Su „čekutininkais“ susijusias Baudžiamojo kodekso (BK) pataisas svarstęs Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK) apsisprendė dėl naujo jų varianto, kuriame neliko Konstitucijai prieštaraujančių nuostatų. 

Baudžiamasis kodeksas (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)

Su „čekutininkais“ susijusias Baudžiamojo kodekso (BK) pataisas svarstęs Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK) apsisprendė dėl naujo jų varianto, kuriame neliko Konstitucijai prieštaraujančių nuostatų. 

REKLAMA
0

Toks posūkis ilgai svarstytoje „čekiukų“ reguliavimo istorijoje įvyko trečiadienį pritarus Seimo nario liberalo Vitalijaus Gailiaus pasiūlymui. Parlamentaras paragino palikti šiuo metu galiojančias BK normas dėl piktnaudžiavimo, vieneriais metais sumažinant sankcijas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Todėl, jei Seimas pritartų komiteto projektui, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, būtų baudžiamas bauda, areštu, arba laisvės atėmimu ne iki 5, o iki 4 metų.

REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, pirminiame variante buvo siūloma šią sankciją sumažinti nuo 5 iki 3 metų. Visgi, komitetas apsisprendė palaikyti siūlymą dėl 4 metų sankcijos. 

REKLAMA

Tuo metu už piktnaudžiavimą, kuris padarytas siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, komitetas siūlo bausti bauda arba laisvės atėmimu ne iki 7, o iki 6 metų. 

V. Gailiaus nuomone, sankcijos už piktnaudžiavimą galėtų būti peržiūrėtos ir sušvelnintos, nepažeidžiant baudžiamosios teisės paskirties. 

REKLAMA
REKLAMA

„Net sušvelninus sankcijas, būtų užtikrinamas pagrindinis baudžiamosios teisės tikslas. Manau, kad atsakomybė už šią veiką liks pakankama, kad atgrasytų nuo nusikaltimo padarymo“, – mano V. Gailius.

„Tai didina nusikalstamos veikos organizuotumą, sistemiškumą, taip pat slaptumą. (...) Neginčytina, kad piktnaudžiavimas savo turiniu kėsinasi į tuos pačius valstybės saugomus gėrius, kaip ir kyšininkavimas. Vis dėlto, piktnaudžiavimas gali vykti vieno asmens žinioje, tam nereikia didesnio žmonių rato, o tai turi reikšmingą poveikį tiek teisine, tiek kriminologine prasme“, – savo pasiūlymą argumentavo jis. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Beje, TTK nariai iš dalies pritarė ir kitiems panašiems pasiūlymams, kuriuos buvo įregistravęs TTK pirmininkas socialdemokratas Julius Sabatauskas, konservatorės Agnė Bilotaitė ir Giedrė Balčytytė.

Opozicija siūlė sulaukti prokuratūros vertinimo 

Savo ruožtu demokratų „Vardan Lietuvos“ narė Agnė Širinskienė apgailestavo, kad svarstant sankcijų už piktnaudžiavimą sumažinimą į komiteto posėdį nebuvo pakviesti prokuratūros ir kitų institucijų atstovai.

REKLAMA

„Sankcijų mažinimas yra svarstomas pirmą kartą. Mes nežinome oficialios prokuratūros nuomonės šiuo klausimu. Keičiasi reguliavimo modelis, todėl apie galimas jo pasekmes reikėtų paklausti institucijų“, – sakė A. Širinskienė. 

Konservatorės G. Balčytytės nuomone, toks svarstymas yra neteisingas, mat neaišku, kaip toks reguliavimas paveiktų jau esamas bylas ir nuosprendžius. 

REKLAMA

Susilaikyti nuo tokių BK pataisų svarstymo, neišklausius prokurorų pozicijos, taip pat kvietė konservatorė A. Bilotaitė. 

„Nedarykime buldozerio, svarbu sužinoti, koks būtų pataisų poveikis, kokios pasekmės“, – sakė A. Bilotaitė. 

Tačiau opozicijos siūlymui daryti pertrauką komiteto nariai nepritarė.

TTK įregistravus naują BK pataisų variantą, jų likimas turėtų toliau spręstis Seimo plenarinių posėdžių salėje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų