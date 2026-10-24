Kodėl naujas psichikos sveikatos centro pastatas 2 metus buvo nenaudojamas? Atskleidė, kokie konfliktai kilo

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Naujo Vilniaus psichikos sveikatos centro pastato atidarymo ceremonija galėjo įvykti gerokai anksčiau. Pastatas buvo pastatytas prieš dvejus metus, o įkurtuvės – tik šią savaitę.
„Atleisti norėtųsi kažkokioms jėgoms ar sprendimams, kad nesusirinkome anksčiau. Bet paleiskime tą etapą, geriau vėliau, negu niekada“, – prašo Ūmios psichiatrijos skyriaus vedėjas Laurynas Bukelskis.
Kaltės kratosi
Paklaustas, kodėl pastatas atidarytas praėjus net porai metų po pastatymo, centro direktorius beda pirštu į savivaldybę.
„Na, užtruko baldų pirkimas, kurį vykdė Vilniaus miesto savivaldybė“, – sako Vilniaus psichikos sveikatos centro direktorius Martynas Marcinkevičius.
Vicemerė savo klerkų dėl biurokratinių vilkinimų kaltinti nelinkusi, tačiau, šaltinių teigimu, savivaldybė, pirkdama baldus, padarė ne vieną Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimą, ne kartą atidėjo konkurso pabaigą.
„Turėjome situaciją, kad paskutinį pirkimą teko vykdyti du kartus. Procedūros užtruko dėl įvairiausių pagrindimų, tikrinimosi“, – sako Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė.
„Su mumis mažai ką derino ir aiškino, nes mes esame pavaldi organizacija. Kiek žinau, buvo vienas konkursas visiškai nutrauktas, kuris labiausiai vėlavo“, – neslepia centro direktorius.
Įrengti užtruko ilgiau, nei pastatyti trijų aukštų ligoninės pastatą, o kol jis stovėjo tuščias, ligoninė patyrė nuostolių.
„Didžiausia suma yra negautos pajamos. Tai keli šimtai tūkstančių būtų su negautomis pajamomis“, – atskleidė M. Marcinkevičius.
Nepaisant nuoskaudų, dabar direktorius vicemerei ir kitiems svečiams aprodė pagaliau atidarytas 4200 kvadratinių metrų valdas.
„90 lovų, po 30 ūmios psichiatrijos vyrų, ūmios psichiatrijos moterų ir 30 gerontopsichiatrijos“, – pasakoja direktorius.
Senose gerontopsichiatrijos patalpose vyrų negydė – trūko sanitarinių mazgų. Tad dėl klerkų biurokratijos psichikos ligomis sergantys senoliai ligoninėje pagalbos mažiausiai metus gauti negalėjo.
Kratosi sovietinių tradicijų
Visame pastate, kad jis būtų saugus sunkiausių būklių pacientams, bet neprimintų grotuotų sovietmečio psichiatrinių, gausu modernių saugos priemonių. O taip ilgai lauktus baldus pagal specialų užsakymą padarė Lietuvos baldininkai.
„Kad žmogus negalėtų pasikarti, nes kariasi lovose, kad kuo sunkiau būtų užkišti“, – pasakoja psichikos sveikatos centro direktorius.
Apie saugumą galvojo net užsakydami spintas.
„Lentynos irgi pritvirtintos, kad nesugalvotų išimti ir duoti kam nors per galvą“, – sako M. Marcinkevičius.
Ligoninėje yra ir eksperimentinė technologija, kuri gali užfiksuoti nukritusį pacientą, bet jo nefilmuojant, kad nebūtų pažeistas privatumas. Prietaisas nedelsiant informuoja medikus, kad žmogus iškrito ar nugriuvo.
Visgi braška ligoninės direktoriaus kėdė. 25 metus ligoninei sėkmingai vadovavęs ir savivaldybei neparankiu staiga tapęs direktorius įstaigai vadovaus iki gruodžio 6-osios.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
Tekstą parengė tv3.lt praktikantė Aira Švagždytė.