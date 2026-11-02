Klebonas Rimantas Gudelis už pedofilija įtariamo klieriko pašalinimą sulaukė bausmės: „Vyksta toks triukas“

Plačiau apie skandalus ir apie tai, kas dedasi bažnyčios užkulisiuose, domėjosi TV3 laidos „Be Tabu“ komanda.
Bistrampolio klebonas Rimantas Gudelis buvo paskirtas į Sankt Peterburgo seminariją būti seminarijos rektoriumi. Ten, jo manymu, jam gerai sekėsi dirbti, tačiau jis greitai tapo nepatogus kitiems aukšto rango dvasininkams.
Netrukus vienas seminarijos auklėtinis turėjo būti šventinamas į kunigus. Ir paaiškėjo baisūs dalykai.
„Jo mama pas savo vaikelį, kokių 14–15 metų mišių patarnautoją, rado laišką. Jame buvo rašoma, kaip mes sėdėsime, kaip buvo gera sėdėti prie Volgos krantų, apsikabinti ir taip toliau. Ir žinau, kad aš tave myliu, ir kai tik aš uždirbsiu pirmą atlyginimą, aš būtinai nusipirksiu bilietą ir pas tave atvažiuosiu arba tu pas mane atvažiuosi.
Toks „pasiaukojantis“ dvasininkas – kam skiria pirmą atlyginimą? Ir mes jį atleidome iš seminarijos. Ir vadovybė nebuvo tuo patenkinta“, – pasakoja R. Gudelis.
Pašalinus klieriką – bausmė jam pačiam
Vėliau buvo dar du panašūs atvejai.
„Toliau tais pačiais metais man vėl rašoma, kad reikia į seminariją priimti vieną seminaristą iš Kyjivo seminarijos, o kitą, berods, iš Polocko. Jeigu reikia priimti, kancleris sako, reiškia, reikia priimti. Atsiunčia charakteristikas, kad šitie seminaristai buvo pašalinti, nes turėjo... bėdų. Ir tada, po šitų charakteristikų, aš net nesiklausęs didžiojo kanclerio, vadovaudamasis seminarijos statutu, jų nepriimu“, – sako klebonas.
Ir staiga, po šių sprendimų, R. Gudelis išgirsta, kad jo kadencija sutrumpinama:
„Ir staiga pastebėjau, kad aš tampu kažkokiu blogu žmogumi. Ir nuncijus, kuris rėmė tą kultūrą, galima drąsiai įvardyti – Anton Menini, dabar jau pensininkauja Vatikane, ir Tadeuš Kondrosevič – jie visai nesižavėjo mano šituo darbu ir rūpesčiu. Tada jie sugalvojo, kad užteks, nereikia penkerių metų kadencijos, jie restruktūrizuoja seminariją ir po dviejų metų mane išmetė.“
Iš Sankt Peterburgo nuodėmių R. Gudelis parvažiavo tiesiai į Bistrampolį.
„Buvo paskleista tokia nuomonė, kad aš jau nebegaliu dėstyti jokiame universitete ar seminarijoje, ką aš ir dariau, ir kad aš teįtikęs tik būti kaimo klebonu. Tai gal ir geriau. Tai pasistačiau dvarą, nusipirkau ožkų ir čia aš kažkaip niekuo smarkiai ir nesiskundžiu“, – sako klebonas.
Skatina neteisti per anksti
Gudelis vis dar pamena neįprastas aplinkybes tiriant galimus pedofilijos atvejus bažnyčioje. Su įrodymais dvasininkų grietinėlė elgiasi keistai.
„Dabar ir vyksta toks triukas. Parodai laišką, tą laišką kažkas kažkur sunaikina, tada ateina ir sako: „Tu padarei neteisingą atleidimo procesą.“ Darom iš naujo, dar iš naujo, nors laiško nebėra“, – sako R. Gudelis.
Lietuvoje klebonui R. Gudeliui kliūna tik tai, kad žmonės labai greitai nuteisia.
„Žinokit, negaliu kaltinti nė vieno žmogaus, kol jo nenuteisė teismas, nes iš šitų dviejų atvejų gali išeiti... Gal jų mes nuteistaisiais ir pedofilais negalėsime vadinti. Šiais dviem atvejais palaukime teismo sprendimo, neteiskime, kad nebūtumėm teisiami“, – siūlo klebonas.
Pedofilija – ne vienintelė dėmė, krentanti ant sutanos. Kartais paaiškėja, ir Lietuvoje jau taip buvo ne kartą, kad kunigai turi slaptas šeimas, vaikų. R. Gudelis prisiminė 1964 metais Vatikane parašytą anekdotą:
„Eina du kardinolai Šv. Petro aikštėje ir vienas kito klausia: „Eminenza, kaip jūs manote, ar per šį suvažiavimą mes panaikinsime celibatą?“ Kitas kardinolas atsako: „Nežinau, gal dar ir ne. Bet kad mūsų vaikai bus kunigai, tai tikrai – celibatas jau bus panaikintas.“
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Tekstas parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.
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