Klastingas virusas Lietuvoje pražudė 2 moteris

Naujausiais Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, spalio 26–2 d. (44-ąją metų savaitę) bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga rodiklis rodiklis siekė 496,3 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Prieš savaitę jis buvo kiek didesnis – 542,7 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Didžiausias sergamumas fiksuotas Vilniaus apskrityje – čia jis siekė net 615,16 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Tuo metu mažiausiai sergančiųjų buvo Telšių apskrityje.
Dvi mirtys nuo COVID-19
Kaip nurodoma, praėjusią savaitę Lietuvoje dėl COVID-19 ligos į ligonines pateko 19 asmenų, iš kurių vienas buvo gydomas intensyviosios terapijos skyriuje. Trims į gydymo įstaigas paguldytiems pacientams nebuvo 2-iejų metų. Dėl gripo į gydymo įstaigas pateko 7 asmenys, iš jų vienas – vaikas iki 2 metų.
Taip pat registruotos 2 mirtys nuo COVID-19 – spalio 26-ąją registruota 60–69 metų amžiaus grupei priklausiusios Kauno miesto gyventojos mirtis. Nuo viruso spalio 30-ąją taip pat mirė 80–89 m. amžiaus grupei priklausiusi Jurbarko rajono gyventoja.
Kaip saugotis virusų?
Norint sumažinti riziką užsikrėsti gripu, COVID-19 liga ir ŪVKTI, NVSC specialistai primena laikytis pagrindinių prevencijos rekomendacijų. Kosint ar čiaudint reikėtų prisidengti nosį ir burną vienkartine nosinaite, skepetaite arba sulenkta alkūne. Rankas svarbu reguliariai plauti vandeniu su muilu ar dezinfekuoti, ypač po kosėjimo ir čiaudėjimo.
Taip pat rekomenduojama nešvariomis rankomis neliesti akių, nosies ir burnos, dažnai drėgnu būdu valyti patalpas ir reguliariai jas vėdinti.
Pajutus į gripo ar COVID-19 ligos panašius simptomus – karščiavimą, kosulį, gerklės, galvos ar sąnarių skausmus – svarbu nedelsti kreiptis į gydytoją, ypač vyresniems nei 65 metų asmenims ar sergantiems lėtinėmis ligomis.
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