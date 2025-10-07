Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Klaipėdos savivaldybė trūkstamiems specialistams pritraukti šiemet skiria beveik 1,6 mln. eurų

2025-10-07 13:15 / šaltinis: ELTA
2025-10-07 13:15

Trūkstamiems specialistams pritraukti ir išlaikyti Klaipėdoje šiemet skiriama beveik 1,6 mln. eurų, pranešė vietos savivaldybė. Anot jos, didžioji dalis šių lėšų padengiama iš savivaldybės biudžeto.

Pinigai (nuotr. SCANPIX)

Trūkstamiems specialistams pritraukti ir išlaikyti Klaipėdoje šiemet skiriama beveik 1,6 mln. eurų, pranešė vietos savivaldybė. Anot jos, didžioji dalis šių lėšų padengiama iš savivaldybės biudžeto.

Savivaldybės teigimu, įvairiomis paskatomis jau naudojasi daugiau nei 500 specialistų – medikų, pedagogų bei socialinių darbuotojų. Jiems yra kompensuojamos kelionės į darbą išlaidos, studijos, persikvalifikavimas, taip pat taikomos kitos motyvacinės priemonės. 

„Galime pasidžiaugti naujais pritrauktais specialistais, girdime atsiliepimų apie didesnę esamų darbuotojų motyvaciją likti Klaipėdoje, dirbti miesto įstaigose. Žinoma, teigti, kad problema jau išspręsta, dar tikrai negalime, šių metų finansavimu apsiribota tikrai nebus“, – pranešime teigia Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.

Kaip praneša savivaldybė, šiemet uostamiesčio įstaigose pradėjo dirbti 24 nauji pedagogai. Jų pritraukimui ir esamų pedagogų išlaikymui skiriama 433,5 tūkst. eurų, iš kurių 367 tūkst. eurų yra savivaldybės biudžeto lėšos, o likusi dalis – valstybės biudžeto finansavimas. 

Taip pat papildomai 233 tūkst. eurų iš savivaldybės biudžeto skiriama visiems švietimo įstaigose dirbantiems pedagogams kanceliarinėms priemonėms įsigyti.

Tuo metu medikų pritraukimui ir išlaikymui šiemet suplanuota skirti daugiau nei 1 mln. eurų. Anot savivaldybės, lėšos gali būti skiriamos vienkartinėms išmokoms, priemokoms prie darbo užmokesčio, būsto nuomos, persikraustymo, studijų išlaidoms, kvalifikacijos tobulinimui, jaunų specialistų rengimui.

Be to, nuo šių metų trūkstamiems specialistams pritraukti ir išlaikyti gali būti skiriamos iki 20-30 tūkst. eurų išmokos. Lėšos numatomos įstaigoms, kurių steigėja yra savivaldybė – Jūrininkų sveikatos priežiūros centrui, Klaipėdos miesto poliklinikai, Psichikos sveikatos centrui, Vaikų ligoninei. 

Savivaldybės teigimu, paskatos šiemet bus skirtos daugiau nei 30 medikų, tam numatyta 633 tūkst. eurų. Taip pat medikų pritraukimui į uostamiestį iš Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo projekto bus skiriama 383 tūkst. eurų.

Klaipėdoje paskatų paketą numatyta taikyti ir socialinių paslaugų srities darbuotojams. Šiemet paskatos jau skirtos 132 šios srities darbuotojams, daugiausia – sveikatos draudimui, kelionės į darbą išlaidų kompensavimui ir nemokamam maitinimui.

Iš viso socialinių paslaugų darbuotojų paskatoms šiemet skirta beveik 145 tūkst. eurų. Priemonės taikomos keliose miesto įstaigose, tarp jų – šeimos ir vaiko gerovės centre, socialinių paslaugų centruose „Rytas“ ir „Danė“, miesto globos bei nakvynės namuose. 

