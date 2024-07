Klaipėdoje cirkuliuoja kino filmams skirti pinigai

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, įvairiose vietose aptikta suklastotų 10, 20, 50, 100 ir 200 eurų nominalo banknotų,

Padirbtų pinigų vertė siekė 1072 eurus, iš jų monetomis – 2 eurai.

Policija BNS informavo, kad kai kurie banknotai buvo pažymėti angliškais užrašais „movie money“ (liet. filmo pinigai), „this is not legal“ (liet. tai nėra teisėta), „for motion picture use only“ (liet. skirtas naudoti tik kino filmams) ir panašiai.

„Jei žmonės aiškiau pasižiūrėtų, iš karto galėtų pastebėti, kad tai yra butaforija ir negali būti naudojama rinkoje. Rekomenduojame, kad gavę pinigus žmonės juos atidžiau apžiūrėtų ir taip išvengtų nemalonių pasekmių“, – BNS sakė Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Asta Kažukauskienė.

Daugiausiai rasta 10 ir 20 eurų vertės banknotų, skirtų kino filmams.

Šiuo metu pradėti 11 ikiteisminių tyrimų dėl netikrų pinigų ar vertybinių popierių gaminimo, laikymo arba realizavimo. Taip pat surinkti duomenys ir tikslinamos aplinkybės dėl dar septynių tokių atvejų.