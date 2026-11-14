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Klaipėda ruošiasi įspūdingam jubiliejui – miestui sukaks 775 metai

2026-11-14 10:05 / šaltinis: BNS
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2026-11-14 10:05
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Klaipėdos miesto taryba, minint uostamiesčio įkūrimo 775-ąsias metines, pritarė siūlymui 2027-uosius paskelbti Klaipėdos istorijos metais „Klaipėdai – 775“.

Asociatyvi (BNS nuotr.)
GALERIJA (5)

Klaipėdos miesto taryba, minint uostamiesčio įkūrimo 775-ąsias metines, pritarė siūlymui 2027-uosius paskelbti Klaipėdos istorijos metais „Klaipėdai – 775“.

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Savivaldybės teigimu, šia iniciatyva, kuriai spalio pabaigoje pritarė taryba, siekiama miesto jubiliejų paminėti visus metus truksiančiais kultūros, meno, edukaciniais ir bendruomeniniais renginiais, pristatančiais Klaipėdos istoriją, jūrinę tapatybę, daugiakultūrį paveldą ir miesto raidą.

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„Klaipėda turi gilią istoriją. Ją kūrė čia gyvenę skirtingų laikų ir bendruomenių žmonės – jų pėdsaką randame gatvėse, pastatuose, uoste ir šeimų pasakojimuose. Kuo geriau pažįstame savo krašto praeitį, tuo aiškiau suprantame, iš kur ateiname ir kas mus sieja“, – savivaldybės pranešime cituojamas miesto meras Arvydas Vaitkus.

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Anot jo, jubiliejiniais metais siekiama stiprinti gyventojų ryšį su miestu, o svečiams pristatyti Klaipėdos istoriją ir strateginę reikšmę Lietuvai.

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Pagal preliminarią renginių programą, jubiliejinius metus vasarį pradės Klaipėdos šviesų festivalis. Vasarą įvairiuose miesto mikrorajonuose planuojami kino ir muzikos vakarai, o rugpjūčio 1-ąją, minint miesto gimtadienį, numatyta iškilminga Klaipėdos miesto kultūros magistro žiedų teikimo ir garbės piliečio apdovanojimo ceremonija bei šventinis koncertas Teatro aikštėje.

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Taip pat numatomi tarptautiniai festivaliai, konferencijos, parodos, ekskursijos, edukacinės veiklos ir kiti miesto istorijai skirti renginiai.

Pasak savivaldybės, į jubiliejinių metų minėjimą ketinama įtraukti kultūros ir švietimo įstaigas, muziejus, kūrėjus bei miesto gyventojus. Renginiuose dėmesys bus skiriamas skirtingiems Klaipėdos istorijos laikotarpiams, uosto ir miesto raidai, daugiakultūriam paveldui bei miestą kūrusioms asmenybėms.

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Savivaldybės administracijai pavesta strateginiame veiklos plane numatyti jubiliejinių metų minėjimo priemones, o miesto biudžete – lėšas joms įgyvendinti.

Aiškinamajame rašte nurodoma, kad konkretus finansavimo poreikis paaiškės parengus jubiliejinių metų renginių planą ir 2027 metų savivaldybės biudžetą.

Klaipėda įkurta 1252 metais.

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