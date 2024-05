Kitą savaitę orai keisis iš esmės: sinoptikė atskleidžia, kas laukia

„Lietutį ir pilką dangų atnešė per Baltiją keliavęs atmosferos frontas. Penktadienio dieną ciklonas Gulla savo pietvakarine slėnio dalimi ir atmosferos frontų debesimis mus užkabins, vėl palaistys. Šiek tiek šiltesnis oras iš pietų trumpam plūstels, bent jau šią naktį nuo šalnų išgelbės.

Vėliau, nuo šeštadienio, susijungs du anticiklonai: Thomas ir Uwe, jie nustums drėgnus ciklonus ir iki kitos savaitės vidurio įsitvirtins virš Skandinavijos ir Rytų Europos.

Atneš giedresnius, sausus, bet vėsokus, o naktimis ir su šalnomis, orus. Kiek šilčiau bus dienomis, nes vis aukščiau besikelianti saulutė maloniau pašildys.

Nuo savaitės vidurio šalnos turėtų atsitraukti, o dienomis jau didesnės šilumos sulauksime. Šiek tiek lietaus galime tik kitą savaitgalį gauti“, – tvirtina sinoptikė Elvyra Latvėnaitė savo „Facebook“ platformoje.

Pasak sinoptikės, vakar buvo Šeštinės – viena svarbiausių kilnojamųjų krikščioniškų pavasario švenčių, kurios metu krikščionys mini Kristaus žengimą į dangų. Šeštinės švenčiamos 40-ąją dieną po šv. Velykų, visada ketvirtadienį. O trys dienos prieš Šeštines skirtos taikos, sveikatos ir derliaus maldoms. Senajame kaime jas vadindavo „kryžiavomis“. Per „kryžiavas“ dienas niekas nesėdavo javų, nes manyta, kad jie „susikryžiuos“. Tik svogūnai ir žirniai, tuo metu pasodinti, gerai mezga.

„Per Šeštines būtinai turi virti (kiaulių) kojas su žirniais, ir kas vėlai atsikelia, tai iš to juokiasi, kad jo kojas išvirė (Gervėčiai)“. „Šeštiny verda 6 virtinius, 6 kojas ir žirnius, valgo 6 kartus, bo (taip nedarant) žirniai nederės, kiaulės nesives ir miltų pristigsi (Tverečius)“. „Šeštinių dienoj po visam keli vyriškiai, palipusis ant bažnyčios lubų, mėteliojo pro skylę bjaurias liečinas (kaukes) kipšų, katras kiti bažnyčioj stovintieji grobstė, draskė, mušė, po šventorių valkiojo, it grieždami apmaudą ant velnių, per Kristų, iš numirusių atsikėlusį, pergalėtų. Antras ir sekmas Žemaičių kunigų susirinkimas uždraudė tuos juokingus įsidėjimus bedaryti, šiandie /1848 m./ žmonės nei žinoti jų nebežino. (M. Valančius, Žemaičių vyskupystė)“.

„Meteo.lt“ duomenimis, ketvirtadienis buvo debesuotas su pragiedruliais, o daugelyje rajonų truputį palijo.

„Aukščiausia oro temperatūra 9–14, vietomis pietvakariniuose rajonuose iki 15–16 laipsnių. Naktį palijo visoje šalyje. Žemiausia oro temperatūra 4–9 laipsniai šilumos. Šilčiau buvo tik Ventėje, +10,1 °C, o šalčiausia Varėnoje +2,5 °C. Dirvos paviršiuje silpnų šalnų iki 1 laipsnio šalčio pasitaikė tik Varėnoje ir Šalčininkuose.

ORŲ PROGNOZĖ

Šiandien dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s. Aukščiausia temperatūra 11–16 laipsnių šilumos“, – rašoma „Meteo.lt“ „Facebook“.

Orų prognozė artimiausiai savaitei

E. Latvėnaitė pateikia orų prognozę ateinančiai savaitei.

Penktadienį, gegužės 10-osios naktį, pradžioje be lietaus, vėliau lis vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, paryčiais ir dieną lietaus debesys keliaus per visą Lietuvą. Pavakare silpnai palis tik pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose. Vėjas naktį pietvakarių 5–10m/s, rytą vakarų, dieną šiaurės vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 14 m/s. Naktį plius 3–7°C, pietiniuose rajonuose dirvos paviršiuje gali apie 0 °C būti, dieną 12–16°C, pajūryje 9–11°C.

Šeštadienį, gegužės 11 d., be lietaus. Vėjas šiaurės vakarų naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 0 plius 3°C, vėsiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose, dirvos paviršiuje šalnos minus 1–4°C, dieną 12–14°C, vėsiausia pajūryje 9–11°C.

Sekmadienį, gegužės 12 d., be lietaus. Vėjas šiaurinių krypčių naktį 2–5 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį minus 1 plius 3°C, dirvos paviršiuje šalnos minus 2–6°C, dieną 13–15°C, vėsiausia pajūryje 10–12°C.

Pirmadienį, gegužės 13 d,. be lietaus. Vėjas nepastovus 3–6 m/s. Naktį 0 plius 3°C, dirvos paviršiuje šalnos iki minus 1–4°C, dieną 14–17°C.

Antradienį, gegužės 14 d., be lietaus. Vėjas pietryčių naktį 2–5 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį plius 2–7°C, dirvos paviršiuje gali iki 0 minus 2°C būti, dieną 15–18°C.

Trečiadienį, gegužės 15 d., be lietaus. Vėjas pietryčių naktį 2–5 m/s, dieną 6–11m/s. Naktį plius 3–8°C, dieną 15–20°C.

Ketvirtadienį, gegužės 16 d., lyti dar neturėtų. Vėjas pietryčių naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 5–10°C, dieną 18–23°C.

Penktadienį, gegužės 17 d., vis dar neturėtų lyti. Vėjas pietryčių 7–12 m/s. Naktį 8–13°C, dieną 19–24°C.