Kilus skandalui dėl tarpinių patikrinimų Jakštas atsakė, ar žada pasitraukti

„Matome pirmąsias patirtis, kurios yra labai įvairios. Kai kurie tarpiniai patikrinimai įvyko sklandžiai <...>, dalyje tarpinių patikrinimų iškilo problemų, ypač užduočių parengime“, – sakė G. Jakštas.

Jis pridūrė, kad sprendimai bus priimti vėliau, kai ekspertai pateiks savo išvadas, nes, anot ministro, svarbiausia ne greitis, o objektyvaus sprendimo suradimas.

„Suprantame, kad užduočių kokybė priklauso nuo to, kas jas rengė ir recenzentų. Apgailestaujame, kad ne visada pavyko tas užduotis parengti kokybiškai“, – tvirtino G. Jakštas.

Jis teigė, kad sprendimai turi priimti tokie, kad mokiniai nenukentėtų darį labiau. Be to, G. Jakštas atsiprašė mokinių už sukeltą stresą.

„Suprantame, kad jie jau nukentėjo, kai kas patyrė neproporcingą stresą. <...>

Galbūt ne viską padarėme, kad užkirstume kelią užduotims, kurios nekorektiškai parengtos“, – sakė ministras.

Jis pridėjo, kad tarpiniai patikrinimai turėtų vykti toliau su užtikrinimu, kad užduotys būtų kuo objektyvesnės. Tiesa, ministras akcentavo, kad siūlomi sprendimai nėra galutiniai.

Ministras taip pat prisiėmė atsakomybę už tai, kad tarpiniuose patikrinimuose užduotys buvo sudarytos ne iki galo korektiškai.

„Už tai mes patys jaučiame atsakomybę tiek aš, tiek viceministras“, – sakė G. Jakštas.

Jis pridūrė, kad buvo svarstoma galimybė atsistatydinti, tačiau to atsisakyta, nes, anot ministro, šiuo metu svarbiausia išspręsti problemą.

„Kiekvieno tarpinio patikrinimo užduotį vertins komisiją, bus peržiūrėtos būsimų tarpinių patikrinimų vertinimų instrukcijos <...> Išlieka galimybė perlaikyti tarpinį patikrinimą ir pasirinkti geresnį vertinimą. Suprantame, kad dabar nėra numatyta galimybės perlaikyti lietuvių kalbos kalbėjimo dalies patikrinimo, tačiau situaciją vertinsime naujai įvykus tarpiniam patikrinimui“, – komentavo R. Skaudžius.

Viceministras pridūrė, kad su lituanistais pasitarus bus priimti papildomi sprendimai, jei jų reikės.

Be to, R. Skaudžius užsiminė apie tai, kad po pirmojo tarpinių patikrinimų ciklo bus diskutuojama apie perlaikymo galimybę, kai tarpinis atsiskaitymas galėtų būti perlaikomas per dvyliktokų egzaminų sesiją.

Ministras sudarė komisijas, kurios įvertins patikrinimų užduotis

Po praeitą savaitę įvykusio fizikos tarpinio patikrinimo G. Jakštas sudarė komisiją, kuri turės įvertinti atsiskaitymo užduotis. Tas pats sekė ir po matematikos B lygio patikrinimo.

„Sprendžiau matematikos B lygio tarpinio patikrinimo uždavinius. Kiek jie atitinka ugdymo programą, turės vertinti ekspertai, bet mano lūkestis šio tarpinio patikrinimo užduočiai buvo kitoks. Labai gerai suprantu žmones, šiuo metu rašančius komentarus ir laiškus ministerijai. Jūsų kvietimas objektyvumui bus atlieptas“, – trečiadienį tvirtino G. Jakštas savo „Facebook“ paskyroje.

Jis pridūrė, kad tarpiniai atsiskaitymai yra skirti tam, kad būtų įvertintos mokinių žinios ir gebėjimai jas taikyti nestandartinėse užduotyse.

Gintautas Jakštas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

„Tarpiniai patikrinimai taip pat turėtų atlikti ir treniruotės kitiems svarbiems patikrinimams funkciją, nes žmogui geriau sekasi daryti tuos dalykus, kuriuos jis daro ne vieną, o kelis kartus. Tarpiniai patikrinimai netgi turi saugiklius, kurie padeda nesusigadinti rezultatų, kurių prireiks stojant į aukštąsias mokyklas.

Jei fizikos užduotis atliepė šiuos tikslus nors ir su tam tikrais niuansais, kurie bus ištaisyti, tai matematikos B lygio tarpiniai patikrinimai kelia gerokai daugiau klausimų. Klausimai kyla ne tik dėl užduoties atitikimo programai, bet ir dėl uždavinių sudėtingumo lygio ir apskritai jų tikslingumo praktiniame gyvenime, ko ir reikia B lygį pasirinkusiems mokiniams“, – rašė G. Jakštas.

Jis teigė, kad bus suburti nepriklausomi ekspertai, kurie pateiks savo išvadas apie tarpinio atsiskaitymo užduotis.

„Komisijos terminą šių tarpinių patikrinimų metu girdėsite ne kartą. Manau, tai yra normalu, suprantant, kad sistema diegiama pirmą kartą, tad aiškėjant naujoms aplinkybėms reikia pasitelkti papildomus ekspertinius resursus objektyvumui užtikrinti. Jei reiks, komisijas kviesim ir matematikos A lygio bei kitų mokomųjų dalykų tarpiniams patikrinimams vertinti bei pasiūlymams teikti. Tarptautinėje švietimo praktikoje tai nėra nauja patirtis.

Komisijų laukia nelengvas darbas, turinio apimtis nemaža, pavyzdžiui, fizikos patikrinimo rezultatus nagrinėjanti komisija paprašė papildomo laiko jai suformuluotiems darbams atlikti. Laiko bus skirta tiek, kiek reikės, nes esminis tikslas nesikeičia – kad nenukentėtų mokiniai ir būtų užtikrintas objektyvus vertinimas“, – tvirtino ministras.

D. Dzindzalieta: užduočių autoriai nesilaikė programos

Vilniaus universiteto (VU) docentas, matematikas dr. Dainius Dzindzalieta teigė, kad užduočių autoriai nesilaikė programos. Be to, jis išskyrė ir kelis kitus pastebėjimus.

Matematika (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)

„Susipažinkite. Tai 11 klasės B lygio užduotys.

Užduotys vaikams, kurie net nesvajoja studijuoti tiksliuosius mokslus. Užduotys, kurių neįveiktų daug A lygiu besimokančių mokinių...

Keli pastebėjimai:

1. Autoriai nesilaikė programos. Lygtys, nelygybės neturėjo būti šiame tarpiniame patikrinime (TP).

2. Kai kurios užduotys yra sunkesnės, nei praėjusių kelių metų valstybinių brandos egzaminų (VBE) užduotys skirtos A lygiu besimokiusiems mokiniams.

3. Pagal programą, mokiniai turėjo tik susipažinti su grafikų transformacijomis, kai jas atlieka mokytojas kompiuteriu. Tarpinio TP užduotyse mokiniai turėjo taikyti visas minėtas funkcijų grafikų transformacijas.

4. 2020 metais 22 VBE užduotis buvo labai panašaus lygio, kaip 13 užduotis šiame TP. 2020 metais ši užduotis buvo skirta A lygio mokiniams ir ją įvertino 3 taškais, o dabar skiriami tik 2 taškai B lygio patikrinime.

5. Šią užduotį galima duoti A lygio mokiniams ir rezultatai nebūtų stebuklingi, maksimumų nebūtų daug“, – „Facebook“ rašė D. Dzindzalieta.

Anot D. Dzindzalietos, pamačius A lygio matematikos egzamino užduotis gali net atrodyti, kad jos buvo sukeistos su B lygio užduotimis.

„Šiandien vyko 11 klasės A lygio tarpinis patikrinimas. Po vakar siurprizo, kai net stipriausi Lietuvos mokiniai nesugebėjo išspręsti teisingai visų B lygio užduočių, net stipriausi mokiniai jautė didžiulį stresą prieš šios dienos patikrinimą. <...> Užduotys tikrai lengvesnės nei B lygio tarpiniame patikrinime. Tokio egzamino B lygio mokiniai gali pavydėti. Belieka pajuokauti, kad užduotis sukeitė su A lygio užduotimis. <...>

Bendras įspūdis po tokių patikrinimų yra toks – vyksta gyvas žiaurus eksperimentas su vaikais. Užkeltas streso lygis dar atsilieps vaikams ateityje, nuslūgus įtampai. Net stebiuosi, kaip tėvai tai toleruoja, kaip jie tyli ir neapgina savo vaikų. Už tai jų vaikai ir baudžiami“, – „Facebook“ platformoje rašė D. Dzindzalieta.

Plūdo žinutės apie sukčiavimo atvejus patikrinimų metu

Matematikos mokytojas Šarūnas Vaitkus sutinka, kad B lygio užduotys buvo sunkesnės.

„Grįžtu prie klausimo, ar apskritai tuomet verta rinktis B lygį, jeigu taškus A lygio patikrinime surinkti kur kas paprasčiau? Dar nepamirškime fakto, kad B lygiu laikiusiųjų mokinių įvertinimai dauginami iš 0,6, kad būtų sulyginami su A lygio įvertinimais“, – „Facebook“ paskyroje rašė Š. Vaitkus.

Jis pridūrė, kad atsiradęs B lygio egzaminas galėjo tapti priežastimi mokiniams drąsiau rinktis mokytis bendruoju kursu, tačiau galimai rugsėjį daugiau mokinių rinkis išplėstinį kursą.

„Nesusipratimas ir ne kitaip. <..>

Kiti mokinių įspūdžiai:

1. Uždaviniams išspręsti trūko laiko.

2. Sąlygos kaip ir B lygio užduotyje painios. Uždaviniuose vėl dirbtinai privelta sąvokų –klausiama paprastų dalykų sudėtingiausiu būdu“, – rašė mokytojas.

Jis pridūrė, kad plūsta žinutės apie sukčiavimo atvejus patikrinimų metu.

„1. Patikrinimo vykdytojai buvo tos pačios mokyklos mokytojai, kurie aplaidžiai stebėjo mokinių darbą. Mokiniai nesunkiai galėjo matyti už jų sėdinčių mokinių ekranus, teisingus atsakymus perduoti rankų pirštais ar gestais.

2. Mane jau pasiekė tarpinio patikrinimo užduotis. Pirminio šaltinio neatseku, tačiau jos nutekėjo vos prasidėjus tarpiniam patikrinimui. Panašu, kad nuotraukos siųstos trečiam asmeniui, kad šis atsiųstų teisingus patikrinimo atsakymus.

Tai vienas iš patikrinimo trūkumų – reikia tik pasirinkti arba įrašyti teisingą atsakymą. Apie šį pavojų jau perspėjau vos tik pasirodė egzamino projektas, o šiandien tai virto realybe“, – rašė Š. Vaitkus.