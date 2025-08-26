Kiek laiko galioja ir kiek kainuoja laivo bilietas sostinės viešajame transporte?

„Laivo bilietas nėra atskira paslauga – jis integruotas į bendrą viešojo transporto sistemą. Tai reiškia, kad keleiviai gali persėsti iš laivo į autobusą ar troleibusą su tuo pačiu laivo bilietu. Galioja visos lengvatos (studentams, senjorams ir kt.), taikomos viešojo transporto keleiviams“, – sako Arnas Misiūnas, JUDU viešojo transporto organizavimo vadovas.
Pasak A. Misiūno, keleiviai turėtų atkreipti dėmesį, kada aktyvuojamas bilietas: „Labai svarbu, kad bilietas būtų aktyvuojamas tik įlipus į laivą. Aktyvavus jį dar prieplaukoje, keleivis praranda galiojimo laiką ir dalį kelionės bilieto naudos.“ Jis taip pat primena, kad laivo bilietas galioja 90 minučių.
Bilietą galite įsigyti: JUDU / Vilniečio kortele (visose bilietų platinimo vietose), m.Ticket bei Trafi programėlėje arba bekontakčiu būdu laive (mokėjimo kortele).
Kas yra pirmyn-atgal laivo bilietas?
Tai du 90 min. bilietai viename. Pirmasis galioja nuo aktyvavimo 90 min., antrąjį galite aktyvuoti iki dienos pabaigos. Šiuo bilietu vienu metu gali naudotis tik vienas asmuo.
Maloniai prašome, prieš aktyvindami pirmyn–atgal bilietą, įsitikinti, ar tai nėra paskutinis laivo reisas. Jei paskutinis laivo reisas, bilieto grįžimui aktyvuoti jau nebegalėsite.
Viešasis transportas upėje – tai ne tik papildomas patogumas, bet ir tvarumo žingsnis. „Laivai suteikia keleiviams daugiau pasirinkimų, o kartu – ir naują patirtį. Tai unikalus būdas keliauti mieste, kuris jungia kasdienį judumą ir galimybę iš naujo pamatyti Vilnių“, – teigia A. Misiūnas.
Laivai kursuoja nuo 8 val. ryto iki 20 val. vakaro. Laivų tvarkaraščius galite stebėti www.judu.lt ir www.stops.lt svetainėse. Daugiau informacijos apie sostinės elektrinius keleivinius laivus: judu.lt/viesojo-transporto-keleiviams/laivyba.
