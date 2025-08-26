Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Judėk Neries eismo juosta

Kiek laiko galioja ir kiek kainuoja laivo bilietas sostinės viešajame transporte?

2025-08-26 12:55
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Neryje kursuojantys elektriniai keleiviniai laivai – sostinės viešojo transporto sistemos dalis. Tad laivo bilietas keleiviams suteikia tokias pačias galimybes, kaip ir kelionės autobusu ar troleibusu. Beje, su laivo bilietu galima patogiai tęsti kelionę mieste ir pasinaudoti įprastomis keleivių lengvatomis.

JUDU laivas

Neryje kursuojantys elektriniai keleiviniai laivai – sostinės viešojo transporto sistemos dalis. Tad laivo bilietas keleiviams suteikia tokias pačias galimybes, kaip ir kelionės autobusu ar troleibusu. Beje, su laivo bilietu galima patogiai tęsti kelionę mieste ir pasinaudoti įprastomis keleivių lengvatomis.

3
„Laivo bilietas nėra atskira paslauga – jis integruotas į bendrą viešojo transporto sistemą. Tai reiškia, kad keleiviai gali persėsti iš laivo į autobusą ar troleibusą su tuo pačiu laivo bilietu. Galioja visos lengvatos (studentams, senjorams ir kt.), taikomos viešojo transporto keleiviams“, – sako Arnas Misiūnas, JUDU viešojo transporto organizavimo vadovas.

Pasak A. Misiūno, keleiviai turėtų atkreipti dėmesį, kada aktyvuojamas bilietas: „Labai svarbu, kad bilietas būtų aktyvuojamas tik įlipus į laivą. Aktyvavus jį dar prieplaukoje, keleivis praranda galiojimo laiką ir dalį kelionės bilieto naudos.“ Jis taip pat primena, kad laivo bilietas galioja 90 minučių.

Bilietą galite įsigyti: JUDU / Vilniečio kortele (visose bilietų platinimo vietose), m.Ticket  bei Trafi programėlėje arba bekontakčiu būdu laive (mokėjimo kortele). 

Kas yra pirmyn-atgal laivo bilietas?

Tai du 90 min. bilietai viename. Pirmasis galioja nuo aktyvavimo 90 min., antrąjį galite aktyvuoti iki dienos pabaigos. Šiuo bilietu vienu metu gali naudotis tik vienas asmuo.  

Maloniai prašome, prieš aktyvindami pirmyn–atgal bilietą, įsitikinti, ar tai nėra paskutinis laivo reisas. Jei paskutinis laivo reisas, bilieto grįžimui aktyvuoti jau nebegalėsite.

Viešasis transportas upėje – tai ne tik papildomas patogumas, bet ir tvarumo žingsnis. „Laivai suteikia keleiviams daugiau pasirinkimų, o kartu – ir naują patirtį. Tai unikalus būdas keliauti mieste, kuris jungia kasdienį judumą ir galimybę iš naujo pamatyti Vilnių“, – teigia A. Misiūnas.

Laivai kursuoja nuo 8 val. ryto iki 20 val. vakaro. Laivų tvarkaraščius galite stebėti www.judu.lt ir www.stops.lt svetainėse. Daugiau informacijos apie  sostinės elektrinius keleivinius laivus: judu.lt/viesojo-transporto-keleiviams/laivyba.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

