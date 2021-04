Keliaujate automobiliu? Įsiminkite svarbiausius saugumo patarimus

Planuojant keliauti automobiliu į užsienį, svarbu įvertinti tokios kelionės kaštus ir pasirinkti tinkamiausią maršrutą.

Lietuviai, keliaujantys į užsienio šalis keturratėmis transporto priemonėmis, ryžtasi kelionei tranzitu per Lenkiją, tačiau keliautojai dažnai neįvertina rizikų ir papildomų kelionės kaštų, su kuriomis tenka susidurti nusprendus pervažiuoti ištisą valstybę.

Ilgos kelionės – pavojingos

Lietuviai ir kiti Baltijos šalių gyventojai, norėdami pasiekti Europos žemyno miestus, dažnai keliauja per Lenkiją, tačiau pamirštama, kad ilgos kelionės metu patiriamas nuovargis gali sukelti pavojingas situacijas keliuose. 2019 m. Europos komisijos duomenis Lenkija yra trečioje vietoje pagal žuvusių skaičių vienam milijonui gyventojų automobilių avarijose. Palyginimui – Lenkijoje tenka 77 mirtys avarijose vienam milijonui gyventojų, o Švedijoje 22 mirtys vienam milijonui gyventojų.

Centrinės Europos visuomenės sveikatos žurnalo tyrimų duomenimis, daugiausiai avarijų ir žūčių Lenkijos keliuose įvyksta atostogų laikotarpiu bei savaitgalio dienomis – penktadieniais, šeštadieniais, kada keliautojų keliuose padaugėja. Dauguma Lenkijoje įvykusių eismo įvykių įvyko palankiomis oro sąlygomis, dienos šviesoje ir sausuose keliuose. Ekspertai pabrėžia, kad geros oro sąlygos sumažina susikaupimą ir verčia vairuotojus nesilaikyti taisyklių keliuose bei, visų svarbiausia, skatina viršyti leistiną greitį.

Lenkiją kertantys vairuotojai, atkreipia dėmesį į didelius automobilių srautus. Per šią šalį eina pagrindinis sunkiasvorių transporto priemonių tarp rytų ir vakarų tranzitinis kelias, ir nors Lenkija kelių remontus atlieka sparčiai, stato naujus, tačiau daug atkarpų nėra saugios dėl kelio remonto darbų. Atnaujinimo darbai dažnai atliekami atostogų laikotarpiu, ypač vasarą, todėl keliauti šiltomis dienomis irgi nėra pats saugiausias pasirinkimas. Be to, kai kurie pagrindiniai keliai tarp didžiųjų miestų ir miestelių gali būti siauri.

Pandemijos situacija Lenkijoje – sudėtinga

Kitas svarbus aspektas, į kurį verta atkreipti dėmesį susiruošus automobiliu keliauti per Lenkiją – sudėtinga epidemiologinė situacija. Pastarųjų septynių dienų vidurkis užsikrėtusiųjų koronavirusu Lenkijoje viršija 10000 atvejų per parą. Šiuo metu Europoje pagal užsikrėtusiųjų skaičių mūsų kaimynai yra septintoje vietoje. Taip pat Lenkijoje vis dar galioja reikalavimai dėvėti kaukes visose viešosiose vietose įskaitant ir atviras erdves: gatves, kelius, mašinų parkus.

Nusprendus keliauti automobiliu per Lenkiją reikės pasiruošti šalyje izoliuotis 10 dienų arba atlikti papildomą koronaviruso testą, kuris turi būti atliktas ne vėliau kaip prieš 48 valandas iki sienos kirtimo. Be to viešose vietose veido negalėsite prisidengti jokiais šalikais, skydais – būtina dengti išskirtinai tam pritaikyta kauke kitaip lauks didelės baudos, o automobiliu, skirtu gabenti daugiau negu septynis

keleivius (įskaitant vairuotoją), gali keliauti tik pusė keleivių. Ši taisyklė negalios tik kartu gyvenantiems keleiviams. Tokie ribojimai sukels nepatogumų norintiems keliauti su draugais arba šeimos nariais negyvenančiais kartu.

Saugesnės kelionių alternatyvos

DFDS atliktas tyrimas rodo, kad pandemijos metu žmonės nori keliauti ir vykti į netoliese esančias šalis, pamatyti jose daugiau, keliauti ilgiau. Savaitgalio kelionės lėktuvu iki šiol buvo pagrindinė kelionių automobiliu alternatyva, tačiau pandemijos metu žmonės noriai renkasi automobilius.

„Vis daugiau žmonių atranda keliones automobiliu – šiandien tai viena saugiausių transporto priemonių būtent dėl galimybės riboti kontaktus. Žinoma, ilgos tranzitinės kelionės gali išvarginti, todėl čia alternatyvą siūlo keltai, leidžiantys su automobiliu iš Lietuvos persikelti tiesiai į Švediją ar Vokietiją“, – komentuoja DFDS Komunikacijos vadovas Baltijos šalims Vaidas Klumbys.

Keltai suteikia galimybę socialiai atsiriboti nuo kitų keleivių, ko negali pasiūlyti aviakompanijos, autobusai, mikroautobusai, taip pat keliautojams suteikiama galimybė išeiti į lauką ir būti po atviru dangumi arba izoliuotis savo kajutėje. Be to keleiviams nereikia laukti sausakimšose bagažo salėse tam, kad atsiimtų savo daiktus.

Pandemijos metu keltuose keliauti saugiau nei kitose transporto priemonėse ir dėl to, kad laive vyksta nuolatinė oro cirkuliacija: grynas lauko oras cirkuliuoja visuose laivo vietose ir išoriniuose deniuose. Taip pat mažiau tenka kontaktuoti su kitais žmonėmis vidaus erdvėse registruojantis ir išvykstant iš terminalų. Tai leidžia keleiviams atsipalaiduoti, palaikyti būtinus atstumus, jaustis saugiau.

Pasak V. Klumbio, automobilių renesansas sugrąžino į keliautojų akiratį gamtos objektus, nuošalesnes kaimo vietoves. Netikėtas privalumas yra tas, kad keltai prisišvartuoja uostuose, kurie yra kiek nutolę už didžiųjų miestų. Tai leidžia keliautojams lengviau pasiekti mažesnius turistinius objektus, miestelius, idealiai tinka žmonėms, norintiems ilsėtis be didžiulių minių gatvėse, muziejuose.

Automobilių renesansas reiškia, kad keliuose bus daugiau keliaujančių žmonių – ir darbo, ir poilsio tikslais. Kad kelionė nevirstų bemiegėmis valandomis kamščiuose dėl kelio darbų ar pavojingomis situacijomis vairuojant, būtina apsvarstyti visus kelionės aspektus ir rinktis saugiausią ir patogiausią variantą.