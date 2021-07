Kėdainių areštinė priims nelegalius pabėgėlius – pirmiausia žadama rūpintis miestiečių saugumu

Per pirmąjį šių metų pusmetį į Lietuvą nelegaliai pateko jau 1,4 tūkst. pabėgėlių. Baltarusijos režimas savo grasinimą pildo su kaupu: pabėgėliai per sieną plūsta šimtais, o premjerės Ingridos Šimonytės teigimu, prie to aktyviai prisideda Baltarusijos režimo institucijos.