Kebabui pinigų prašęs Laisvės partijos valdybos narys vėl prašo pinigų: dabar yra Neringoje

Tai nėra pirmas kartas, kai politikas sekėjų prašo pinigų. Socialiniuose tinkluose N. Vitkauskas sekėjų prašo pinigus pervesti į jo sąskaitą.

Prašo pinigų

„Sveiki bičiuliai!

Ilgai nesimatėm. Man viskas gerai. Išvažiavau į Neringą ir leidžiu čia vieną iš gražiausių savo jaunystės vasarų! Nuostabi gamta, saulė, smėlis, bangos, geri ir nuoširdūs žmonės – tiek nedaug kartais trūksta iki vidinės ramybės. Rojaus kampelis, kuriame dar labiau gali būti savimi.

Ir savimi aš būnu ne tik čia, bet ir politikoje. Nuo tos dienos, kai priėmiau sprendimą išmėginti jėgas rinkimuose, supratau, kad ateinu laužyti stipriai nusistovėjusių vietinės politinės kultūros standartų. Tiesiog būdamas toks, koks esu. Jeigu galvočiau, kad Lietuvoje sprendimus priimti gali tik statistinis vidutinio amžiaus vyriškis turintis bent 100 tūkst. eurų santaupų ir bet kokį aukštąjį išsilavinimą – nebūčiau ėjęs į politiką. Bet taip negalvoju“, – socialiniuose tinkluose rašo N. Vitkauskas.

Pasak politiko, žmonės į valdžią renka panašius į save politikus, su panašiomis pažiūromis, panašia gyvenimo patirtimi tam, kad galėtų kalbėti už juos.

„Seimas turėtų būti visuomenės atspindys, tinkamai atstovaujantis skirtingas žmonių grupes, įvairus ir spalvingas, kaip pati visuomenė. Deja, bet jis yra gana pilkas bei vienodas. Ir tik todėl, kad žmonės susikuria kažkokį įsivaizduojamą politiko paveikslą. Ne! Jokio paveikslo nėra. Neuždarykite savęs dėžėje. Laikai keičiasi. Šiandien yra kuriama ateitis ir nauja politinė kultūra“, – nuomone dalinasi N. Vitkauskas.

Pasak jo, atvirumas yra didžiausia šių pokyčių dalis.

„Čia ne tik apie technologijas ir vis labiau atveriamą informaciją, nors matyt tai susiję. Tai apie tai, jog pati politika tampa vis labiau atviresnė ir paprastesnė visiems žmonėms. Tai apie tai, kad patys politikai tampa atviresni ir skaidresni, bei daug žmogiškesni ir lengviau pasiekiami. Ir panašu, kad aš esu vienas iš tų atviresnių ir paprastesnių Lietuvos politikų.

Teisingai, lenkiu temą į tuos Delfi ir vietinių laikraščių straipsnius, kuriuose rašoma apie mane. Stengiausi į tai nereaguoti. Pagrindinė priežastis matyt ta, kad tam tikri žmonės tiesiog bandė pūsti dirbtinį burbulą, kurdami skandalą iš „Instagram“ storių, rašydami skambias clickbaitines antraštes ir susirankiodami istorijai reikalingus žodžius iš konteksto. Tokios trečiokų lygio rašliavos nėra vertos dėmesio. Kita priežastis, tai socialinių tinklų įskiepytas įprotis reaguoti ant karštųjų tučtuojau. Bandau to kiek galima labiau atsikratyti.

Visgi sureaguosiu. Ne dėl to kad man tai svarbu. Dėl tų, kurie man yra svarbūs. Mano oda yra stora ir vietinės reikšmės žurnalistai gali loti, bet man įkasti nesugebės. Aš tam pasiruošęs. Bet man labai gaila dėl mano aplinkos žmonių, kurie tam nebuvo pasiruošę ir sureagavo jautriai. Kažkaip reik su tuo dirbti, nes jei eisiu į priekį, tai toks viešas drabstymasis purvais nebus paskutinis“, – dalijasi politikas.

N. Vitkauskas sako toliau besidžiaugiantis vasara ir nesijaučiantis kaltas dėl to, kad prieš kurį laiką iš žmonių prašė pinigų kebabui. Šįkart socialiniuose tinkluose jis vėl prašo pinigų. Tai esą ne pirmas ir ne paskutinis kartas, kai jis šitaip elgiasi.

„Vieni tai daro subtiliau, per patreonus, o aš klasiškai, per banko sąskaitą, kurios numeris yra LT407300010131256050. Šiuo metu jautiesi, kad turi kuo ir negaila pasidalinti su manimi? Būčiau be galo dėkingas! Tave šis įrašas kažkaip žeidžia? Galbūt turi problemą įsivaizduodamas tobulo politiko paveikslą, kuris neegzistuoja.

Jeigu kiek skurdesnis gyvenimo būdas yra nusikaltimas, kaip išsireiškė viena tokia raštininkė, tai tuomet didžioji dalis Lietuvos žmonių yra nusikaltėliai, kuriems visai praverstų jų problemas suprantantis atstovas Seime!“ – įrašą baigia politikas.

Prašė pinigų kebabui

Portalas tv3.lt primena, kad N. Vitkauskas dar Liepos viduryje socialiniuose tinkluose pasidalino įrašu, kuriuo prašo žmonių paaukoti pinigų kebabui.

„Please. Pavaišinkite kas galite mane su bičiuliu skaniausiu kebabu, koki esu valgęs“, – tuo metu socialiniuose tinkluose rašė N. Vitkauskas.

Ir tai nebuvo pirmas kartas, kai politikas į sekėjus kreipėsi finansinės pagalbos. Politikas jau yra prašęs pervesti pinigų už vieno projekto serverio paslaugas.

„Projektui skubiai reikia susimokėti už serverių paslaugas todėl visus palaikančius šio projekto įdėją kviečiame paremti finansiškai, jog galėtume susimokėti sąskaitas. Parašykite PM žinutę dėl patogaus paramos būdo. Ačiū“, – prieš kelis metus rašė N. Vitkauskas.