  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kazlų Rūdoje rastas į sprogmenį panašus daiktas – vyko „Skydas“ operacija

2025-11-24 10:10 / šaltinis: ELTA
2025-11-24 10:10

Kazlų Rūdoje sekmadienį garaže rastas sprogmuo, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

Skubi pagalba BNS Foto

0

PAGD duomenimis, 12.57 val. gautas policijos pranešimas, kad Sporto gatvėje, garaže, rastas daiktas, panašus į sprogmens galvutę (sprindžio dydžio).

Įvestas planas  „Skydas“. Ugniagesiai budėjo įvykio vietoje.

Atvykę policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ išminuotojai išsivežė rastos mokomosios granatos antgalį.

