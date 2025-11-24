Kazlų Rūdoje rastas į sprogmenį panašus daiktas – vyko „Skydas“ operacija

PAGD duomenimis, 12.57 val. gautas policijos pranešimas, kad Sporto gatvėje, garaže, rastas daiktas, panašus į sprogmens galvutę (sprindžio dydžio).
Įvestas planas „Skydas“. Ugniagesiai budėjo įvykio vietoje.
Atvykę policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ išminuotojai išsivežė rastos mokomosios granatos antgalį.
