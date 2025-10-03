Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kauno ligoninėje mirė prieš parą atvežtas vyras

2025-10-03 07:51 / šaltinis: ELTA
2025-10-03 07:51

Kauno ligoninėje ketvirtadienio paryčiais mirė sužalojimus patyręs vyras.

Greitoji (tv3.lt fotomontažas)

Kauno ligoninėje ketvirtadienio paryčiais mirė sužalojimus patyręs vyras.

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, po 5 val. Kauno ligoninėje mirė vyras (gim. 1960 m.), trečiadienį apie 11.50 val. jis buvo pristatytas iš Partizanų gatvės ir paguldytas dėl sužalojimų. 

Pirminiais duomenimis, vyriškis susižalojo iššokęs pro buto langą. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

