Kauno ligoninėje mirė prieš parą atvežtas vyras

Kaip pranešė Policijos departamentas, po 5 val. Kauno ligoninėje mirė vyras (gim. 1960 m.), trečiadienį apie 11.50 val. jis buvo pristatytas iš Partizanų gatvės ir paguldytas dėl sužalojimų.
Pirminiais duomenimis, vyriškis susižalojo iššokęs pro buto langą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
