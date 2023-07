Kaunietė planuoja atostogas Tunise: 710 eurų už savaitę su viskuo – ar daug palyginus su mūsų pajūriu?

Įpusėjus vasaros atostogų sezonui, daugelis grįžta iš atostogų arba dar tik pradeda jas planuoti. Vos trys su puse valandos skrydžio lėktuvu iš Lietuvos ir jūs atsidursite kontrastų kupinoje Šiaurės Afrikos šalyje – Tunise, kur saulė šviečia beveik ištisus metus.

Šiuo metu į Tunisą vykti planuojanti kaunietė Natalija Šakelienė naujienų portalui tv3.lt pasakojo, kad atostogauti Palangoje jai atrodo brangu, o ir atostogų norisi aktyvių.

„Internete radau skelbimą į Tunisą savaitei. Įskaičiuoti pusryčiai, o vienam žmogui mokėjome po 310 eurų. Važiuojame dviese su drauge.

Į tai kainą įskaičiuotas skrydis, viešbutis Tunise, kuris tikrai nebrangus, 3 žvaigždučių, bet tik su pusryčiais. Aš to norėjau, kadangi nesiruošiu gulėti pliaže ir sėdėti viešbutyje, o noriu pakeliauti.

Todėl viešbutis yra tam, kad būtų, kur apsistoti ir kur grįžti po kelionės. Aš planuoju savarankiškai keliauti, su traukiniu kažkur nuvažiuoti. Yra 3 dienų kelionė į Sacharą, o kaina jos – 115 eurų. Į tą kainą įeina autobusas, pervežimas, gidas, maitinimas, bet pramogos, kaip pasivažinėjimas kupranugariais, kainuoja atskirai. Tai yra nerealiai maža kaina, palyginus su Palanga“, – pasakojo N. Šakelienė.

Vieno patiekalo vakarienė – apie 10 eurų

Pasak kelionių entuziastės N. Šakelienės, kartais keliaudami daugiau išleidžiame neplanuotoms išlaidoms ar lauktuvėms. Tačiau ji priduria, kad Tunise kainos nesikandžioja.

„Įsidėsiu pinigų papildomai, nes vis tiek norisi nupirkti kažkokių dovanų, lauktuvių parsivežti iš Tuniso.

Kadangi viešbutis yra tik su pusryčiais, vis tiek reikės kažkur papietauti, pavakarieniauti – tai jau kainuoja. Girdėjau, kad vieno patiekalo vakarienė restorane kainuoja apie 10 eurų. Kiek pati domėjausi, skaičiau internete – pigiau yra pavalgyti kavinėje, negu restorane. Tai aš skaitau, kad matiniams nebus labai brangus.

Vėlgi, lauktuvės ten nėra brangios, žiūrint ką ruošiesi vežti. Aš planuoju vežtis autentiškų indų iš keramikos, kažkokių kremų ar aliejų, žinoma, saldumynai, skanėstai. Nežinau, kiek čia visa tai gali kainuoti, bet aš galvoju pasiimti 400 eurų, o gal dėl atsargos reikės pasiimti ir dar“, – vardija ji.

Aktyvios atostogos Tunise – 710 eurų

N. Šakelienė į užsienį keliauja ne pirmą kartą, tačiau šį kartą moteris norėjo kitokių atostogų – daugiau pamatyti, aktyviau judėti.

„Galime paskaičiuoti, kiek kainuos bendrai visa kelionė, viešbutis – 310 eurų, lauktuvėms, vakarienėms ir atsargai pasiimsiu – 400 eurų. Iš viso 710 eurų už savaitę, įdomi pramoga, nematyta šalis, geras oras ir lauktuvės.

Šiais metais aš dar niekur nebuvau. Paskutinį kartą buvau Egipte, prieš metus. Vėlgi savaitė, tik šį kartą viskas įskaičiuota, kaina buvo kažkur 800 eurų už visą tą kelionę. Irgi kaina nėra labai didelė, palyginus su mūsų pajūriu“, – sako kaunietė.

Pasidalinti savo patirtimis apie įspūdžius Tunise, sutiko ir keli internautai.

„Grįžus iš Tuniso mums toks jausmas, kad savoj šalyje visur trukdai, visi nepatenkinti. Ten priešingai – neturi, ko valgyti, trūksta vandens, bet daug daug laimingesni žmonės ir nesijautėm lyg kažkam trukdytume“, – sako Diana.

Tačiau nuomonių yra įvairių. Kamilė sako, kad viskas priklauso nuo to, kokių atostogų norime.

„Visur ir kiekvienoje šalyje galime rasti ir prabangiai ir kukliai. Tačiau ar dėl to mes keliaujame, jog pigiau? Kiek sutikau žmonių, visi jie norėjo įspūdžių, vieni išeiti iš komforto zonos, kur girdisi kita kalba, kiti papročiai, o kiti priešingai – prabangiai atsigauti be jokio planavimo, be jokio maisto gaminimo, be žadintuvo“, – rašo ji.