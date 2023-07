„Paskutinės minutės“ pasiūlymais vadinamos tos kelionės, į kurias išvykti reikia per artimiausias dienas ar savaites, nes organizatoriams liko arba atsirado laisvų vietų. Lietuvoje tokios kelionės paprastai parduodamos iki 20 proc. pigiau nei įprasta kaina. Vis tik sutaupyti galima kur kas daugiau į tokias keliones vykstant iš Lenkijos. Be to, čia ir pasiūlymų pasiūlymų yra šimtai.